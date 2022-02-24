Укр

Россия атаковала Украину с оккупированного Крыма (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
30
Колоны российской военной техники Новость обновлена 24 февраля 2022, 09:12
Колоны российской военной техники

РФ вторглась на наши территории со стороны аннексированного полуострова.

Российская Федерация ввела войска в Украину со многих направлений, в частности было зафиксировано движение военной техники РФ из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины на своей официальной страничке в Facebook.

Сообщается, что нападение со стороны аннексированного полуострова было зафиксировано на админгранице с Крымом, где фиксируется продвижение военной техники агрессора.

"С оккупированного полуострова произошло движение российской военной техники. Нападение также произошло со стороны ВОТ АР Крым. В настоящее время через админграницу с полуострова фиксируется движение военной техники. Напомним, в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия", — гласит сообщение Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось, что украинские границы обстреливаются со стороны Беларуси и России.

Теги:
#Украина #Россия
Дмитрий Кулеба назвал 5 шагов для достижения мира
Украина
"Остановите Путина!" Кулеба обратился к мировым партнерам и назвал 5 шагов для мира
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кулеба назвал 5 шагов для достижения мира
"Остановите Путина!" Кулеба обратился к мировым партнерам и назвал 5 шагов для мира
Дата публикации
Категория
Российские войска атакуют практически всю территорию Украины
Война: войска Путина прорвали границу, Россия ведет обстрел городов по всей карте Украины (обновляется)
Дата публикации
Категория
Объектов гражданской обороны есть немало по всей Украине
Где спрятаться в случае ракетных обстрелов: карты бомбоубежищ городов
Дата публикации
Категория
Военное положение
В Украине введено военное положение: что это такое и какие запреты предусматривает
Дата публикации
Категория
Байден пообещал Путину быстрый ответ
Байден заявил, что Россия выбрала путь войны против Украины