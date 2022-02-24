Россия атаковала Украину с оккупированного Крыма (видео)

РФ вторглась на наши территории со стороны аннексированного полуострова.

Российская Федерация ввела войска в Украину со многих направлений, в частности было зафиксировано движение военной техники РФ из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины на своей официальной страничке в Facebook.

Сообщается, что нападение со стороны аннексированного полуострова было зафиксировано на админгранице с Крымом, где фиксируется продвижение военной техники агрессора.

"С оккупированного полуострова произошло движение российской военной техники. Нападение также произошло со стороны ВОТ АР Крым. В настоящее время через админграницу с полуострова фиксируется движение военной техники. Напомним, в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия", — гласит сообщение Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось, что украинские границы обстреливаются со стороны Беларуси и России.