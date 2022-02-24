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Росія атакувала Україну з окупованого Криму (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Колони російської військової техніки Новина оновлена 24 лютого 2022, 09:12
Колони російської військової техніки

РФ вторглася на наші території з боку анексованого півострова.

Російська Федерація ввела війська в Україну з багатьох напрямків, зокрема було зафіксовано рух військової техніки РФ з окупованого Криму.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Повідомляється, що напад з боку анексованого півострова був зафіксований на адмінкордоні з Кримом, де фіксується просування військової техніки агресора.

"З окупованого півострова відбувся рух російської військової техніки. Як повідомлялося Держприкордонслужбою, агресія Росії відбулася сьогодні близько 5.00. Напад також відбувся з боку ТОТ АР Крим. Наразі через адмінмежу з півострова фіксується рух військової техніки. Нагадаємо, в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.", — повідомляє Держприкордонслужба.

Раніше повідомлялося, що українські кордони обстрілюються з боку Білорусі та Росії.

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