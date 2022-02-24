Украинские пограничники понесли потери: Россия использует вертолеты

Украинцы дают отпор оккупантам в Херсонской области.

Трое украинских пограничников погибли в результате вторжения России в Украину 24 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

В ведомстве сообщают о боях в Херсонской области, где украинские пограничники сражаются против захватчиков. Отмечается, что оккупанты задействовали вертолеты для обстрела пограничной комендатуры Скадовска.

"Ситуация по российскому вторжению. Пограничные подразделения действуют согласно ситуации, которая разворачивается на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны. В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов. Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом", — заявили в Госпогранслужбе

Ранее сообщалось, что Россия обстреляла объект Госпогранслужбы на Киевщине. В ведомстве показали фото последствий ракетного удара.