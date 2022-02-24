Під Одесою внаслідок ворожого обстрілу військової частини загинули 18 людей (фото)

Серед загиблих 10 жінок і 8 чоловіків

У селі Липецьке Подільського району Одеської області в результаті ворожого обстрілу загинуло 18 людей.

Вказану оперативну інформацію оприлюднила пресслужба Одеської обласної державної адміністрації на своїй офіційній сторінці в соцмережі.

Згідно із наявними даними, унаслідок військового удару по військовій частині, яка розташована у селі Липецьке Подільського району, станом на 11:00 годину співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували з-під завалів шестеро людей. Усі госпіталізовані до медичних закладів міста.

Одному з ушпиталених врятувати життя медики, на жаль, не змогли.

Серед загиблих вже налічується 18 осіб, 8 з них — чоловіки, інші 10 — жінки.

Розбір завалів продовжується.

Наслідки обстрілів в Одеській області

Варто відзначити, що з етичних міркувань ми не можемо розмістити фото тіл убитих на сайті. За бажанням їх можна переглянути у Telegram-каналі "Black" за ЦИМ посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на території прикордонних пунктів, розташованих на півночі України, й надалі тривають ворожі обстріли, проте українським військовим вдалося відбити противника, який прямував до Чернігівщини.