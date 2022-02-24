Под Одессой в результате вражеских обстрелов воинской части погибли 18 человек (фото)

Среди погибших 10 женщин и 8 мужчин

В селе Липецкое Подольского района Одесской области в результате вражеских обстрелов погибли 18 человек.

Указанную оперативную информацию обнародовала пресс-служба Одесской областной государственной администрации на своей официальной странице в соцсети.

Согласно имеющимся данным, в результате военного удара по воинской части, расположенной в селе Липецкое Подольского района, по состоянию на 11:00 сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли из-под завалов шесть человек. Все госпитализированы в медицинские учреждения города.

Одному из пострадавших спасти жизнь медики, к сожалению, не смогли.

Среди погибших уже насчитывается 18 человек, 8 из них – мужчины, остальные 10 – женщины.

Разбор завалов продолжается.

Последствия вражеского обстрела

Следует отметить, что по этическим соображениям мы не можем разместить фото тел убитых на сайте. По желанию их можно просмотреть в Telegram-канале "Black" по этой ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на территории пограничных пунктов, расположенных на севере Украины, и дальше продолжаются вражеские обстрелы, однако украинским военным удалось отбить противника, направлявшегося в Черниговскую область.