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ВСУ отвоевали Черниговскую область: россияне понесли большие потери

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Украинцы дают серьезный отпор российским оккупантам Новость обновлена 24 февраля 2022, 12:48
Украинцы дают серьезный отпор российским оккупантам

Украинская армия уничтожила семь российских самолетов, два вертолета и десятки единиц техники

На территории пограничных пунктов, расположенных на севере Украины, продолжаются вражеские обстрелы, однако украинским военным удалось отразить противника, который направлялся в Черниговскую область.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на официальную информацию от пресс-центра Генерального штаба вооруженных сил Украины.

Согласно имеющимся сведениям, тяжелое сражение сейчас идет в направлении города Харькова (на объездной украинцы подбили четыре российских танка) и на территориях проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, украинские бойцы смогли вернуть полный контроль над городами Мариуполь и Счастья. В общей сложности было уничтожено семь самолетов, два вертолета и несколько десятков единиц бронированной техники российских оккупантов. На территории Счастья войска ВСУ уничтожили около полусотни российских оккупантов.

Что касается Херсонского направления, там ситуацию в Генштабе оценивают как "сложную", однако оборонные силы украинского государства уверенно держат отпор.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в одном из городов Харьковской области в результате вражеских обстрелов загорелась многоэтажка. Мощный взрыв унес жизни одного из несовершеннолетних жильцов жилого дома.

Также напомним, что 24 февраля, когда Россия полномасштабно напала на Украину, однако, по дороге город Харьков украинские военные остановили боевую технику оккупантов, взорвав их танки.

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#Украина #Россия #Черниговская область #Война
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