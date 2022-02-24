Под Харьковом горят танки оккупантов (видео)

В Харькове уничтожили российские танки.

В четверг, 24 февраля, когда Россия полномасштабно напала на Украину, по дороге на Харьков была подорвана военная техника оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал советник Министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Прошу наших солдат и офицеров присылать видео уничтожения оккупантов. Присылайте эти видео всем своим друзьям. Они их разместят в СМИ. Украина будет защищаться!", — подписал видео Геращенко.

По всей видимости видео сняли местные жители. Они сообщают, что российские танки стоят на окружной и ведется бой.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Согласно сообщению Генерального штабу ВСУ, на объездной дороге города Харьковом сожжено четыре российских танка.

Отметим, что российские оккупанты обстреливают Харьковскую область. Так, в Чугуеве под Харьковом вследствие обстрела возник пожар в жилом доме, погиб несовершеннолетний мальчик.

Напомним, около 5:00 утра 24 февраля по киевскому времени Владимир Путин в новом обращении объявил о проведении "специальной военной операции" в Украине. Одновременно РФ начала обстрел украинских городов.

Границы Украины обстреливают со стороны России и Беларуси, напряженная ситуация и на южных границах страны. Утром 24 февраля депутаты ввели военное положение из-за нападения России на Украину.