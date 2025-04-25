Почему дело не только в общественном мнении

Певицы Ани Лорак и Таисия Повалий уже стали символом предательства Родины среди публичных людей. И если первая заняла более молчаливую позицию и просто продолжает строить карьеру в РФ, то вторая открыто поддерживает путинский режим и дажа стала рупором российской пропаганды.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта Grok, могут ли Лорак и Повалий вернуться в украинское публичное пространство, и смогут ли украинцы их простить после войны.

Лорак и Повалий — назад в Украину после войны не получится

Когда-нибудь война в Украине закончится и существует вероятность, что публичные люди, типа Ани Лорак и Таисии Повалий захотят вернуться в наше информационное пространство или даже строить здесь свою карьеру после предательства. Сделать это им, по мнению искусственного интеллекта, будет весьма сложно. И на это влияют ряд факторов — общественное мнение, политический и культурный контекст и действия украинских артистов, которые были здесь и работали во время войны.

Однако, дело не только в общественном мнении и контекстах, а еще и в том, что государство Украина ясно дало понять Ани Лорак и Таисии Повалий, что их предательство не осталось незамеченным. Как известно, обеих артисток в Украине лишили звания народных, и также против обоих были введены санкции СНБО. А еще они обе получили российские паспорта после 2022 года.

Более того, против певицы Таисии Повалий возбуждено три уголовных дела (одно из ни за призывы к уничтожению Украины), а некоторые ее активы, имущество и права на несколько песен были конфискованы по решению суда в Украине.

Поэтому вернуться на Родину ни Лорак, ни особенно Повалий, которой уже заочно объявили подозрение, скорее всего не получится. Это с юридической точки зрения. А вот здесь важно указать и на этический контекст.

Во время полномасштабной войны Лорак и Повалий не только не поддержали украинцев, а наоборот встали на сторону страны-агрессора. Ани Лорак с миллионной аудиторией в соцсетях уже четвертый год игнорирует войну, не помогает деньгами, не поддерживает украинскую армию, а предпочитает делать вид, что ничего не происходит, зарабатывая кровавые рубли.

Таисия Повалий делает циничные заявление о том, что Путин пришел спасать украинцев от "киевского режима", и вообще "он борется с нацизмом", и прочий подобный бред под дудочку российской пропаганды. И вот это все певицам-предательницам уже вряд ли простят, даже спустя время после окончания войны.

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