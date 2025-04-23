От Потапа до Славика Балагана: как изменился рэпер после побега из Украины с начала большой войны

Артист недавно оскандалился интервью российскому журналисту

Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, — известный украинский исполнитель и продюсер. Когда-то он был популярным в нашей стране рэпером и сооснователем продюсерского центра MOZGI Entertainment, а во время войны не появляется в Украине, пытаясь строить карьеру в Европе.

"Телеграф" решил вспомнить, каким был Потап до 2022 года, когда началась полномасштабная война, и какой он теперь, спустя годы жизни за границей.

Потап до начала большой войны в Украине

Алексей Потапенко смолоду начал музыкальную карьеру в Украине. Сначала большую популярность получил дуэт Потапа с Настей Каменских, который просуществовал 10 лет, а потом распался. Артисты в итоге поженились в 2019 году.

А до того Алексей был женат с Ириной Горовой, с которой у него есть сын Андрей. Также с уже бывшей женой рэпер в 2007 основал продюсерский центр MOZGI Entertainment, который закрылся в 2022 году, когда Потап сбежал из Украины.

После распада дуэта с Настей Каменских Алексей Потапенко выступал в составе группы MOZGI. Также он выпускал сольные треки. Однако больше всего Потап был сосредоточен на сольной карьере своей жены Насти Каменских.

Поклонники очень радовались, когда Потап и Настя поженились. Многие в то время отмечали, что певица очень хорошо влияет на рэпера, он заметно похудел и похорошел. А их совместные фото в соцсетях собирали тысячи лайков и приятных комментариев.

Потап после выезда за границу

Когда в феврале 2022 года Россия вторглась в Украину с полномасштабной войной Потап и Настя Каменских были в Испании. Они, в отличие от некоторых украинских селебрити, не спешили возвращаться домой, даже когда вражеские войска были выбиты из Киевской области.

Сначала в Украину вернулась Настя Каменских — в августе 2022 года, а спустя время и заскочил Потап. Но долго он здесь не задержался. Возвращение рэпера было сопровождено скандалом из-за его заявлений, что он "заочно записался в ТрО". Неизвестными способами артист несколько раз приезжал и уезжал из Украины, но большинство времени он теперь живет в Испании.

После творческого затишья Потап решил снова строить карьеру и продавать свое творчество уже на музыкальном рынке Европы. Так появилось альтер-эго артиста под именем Славик Балаган. Карикатурность и абсурдность этого образа не оценили, особенно в Украине. Но артист продолжает развивать нового творческого персонажа, снимая странные видео, записывая песни и делая клипы.

Потап в образе Славика Балагана

Кроме того, Потап реализует себя за границей, как продюсер. Он создал Mozgi Band, и теперь проводит кастинг, занимаясь поиском артистов в свой коллектив. Похоже новый продюсерский проект Алексей Потапенко будет делать тоже за границей, а не в Украине.

К слову, вспомнить и один из последних громких скандалов, связанных с Потапом. Артист дал интервью "оппозиционному" российскому журналисту Юрию Дудю, что взбудоражило украинское медиапространство. В этом разговоре рэпер пытался объяснить, почему он не возвращается в Украину, как помогает ВСУ и какие у него теперь отношения с Каменских, которая живет в Украине.

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