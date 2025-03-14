Катается к отцу за границу: как выглядит единственный сын Потапа и почему он не на фронте

Единственный сын скандального продюсера Потапа живет с мамой, но ездит к отцу за границу

Скандальный украинский продюсер Потап, который во время войны сбежал за границу и теперь живет в Испании, имеет единственного сына Андрея. Несмотря на то, что с матерью мальчика Ириной Горовой рэпер развелся, он поддерживает общение с сыном и они отлично ладят.

"Телеграф" расскажет, что известно про единственного сына Потапа, сколько ему лет и почему он не в войске.

Сын Потапа — что о нем известно

Андрей Потапенко родился 6 сентября 2008 года в браке Потапа и Ирины Горовой. Они тогда были не только супругами, но и бизнес-партнерами и вместе занимались развитием продюсерского центра MOZGI Entertainment. Однако в 2014 году они развелись, и сын Андрей остался жить с мамой.

Практически аж до начала полномасштабной войны Горовая и Потап продолжали вместе работать и оставались деловыми партнерами. А тем временем их сын Андрей подрастал, и Потап много времени уделял воспитанию сына, хотя и не жил с ним все время.

Сейчас парню 16 лет, он увлекается спортом, особенно баскетболом. Даже ходит в детскую баскетбольную академию и задумывается о том, чтобы связать свою жизнь с этим видом спорта. И собственно потому что он несовершеннолетний, он не на фронте во время войны в Украине.

Несмотря на то, что его отец сейчас за границей, Андрей Потапенко поддерживает с ним общение и время от времени катается к нему в Испанию. В прошлом году подросток признался журналистам, что пока не знает, будет ли жить в Украине в будущем или выедет за границу.

"Я не знаю, буду ли я за границей, или буду в Украине. Конечно, задумываюсь о выезде за границу. Из-за войны, которую развязала Россия. Но на самом деле хотелось бы быть дома", — поделился Андрей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Потап поставил точку в слухах о разводе с Каменских и признался, что хочет с ней детей.