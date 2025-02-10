Лично жал руку Залужному. Потап впервые рассказал, как во время войны выезжал из Украины

Потап дал интервью российскому журналисту Дудю

Известный украинский исполнитель Потап, который недавно устроил кастинг в популярную группу, дал интервью российскому "оппозиционному" журналисту Юрию Дудю. В нем он среди прочего рассказал, как ему удается заезжать и выезжать из Украины во время войны, когда для обычных мужчин выезд закрыт.

Так, по словам Потапа, он уже не раз возвращался в Киев во время полномасштабного вторжения и выезжал в Европу снова. Ему это удается через "разные инстанции" и все официально и законно.

"Есть системы, есть способы, есть программы, я не знаю, как правильно сказать, предусмотрены разными инстанциями, где ты можешь получить официальное разрешение на выезд. Это не просто, нужно проходить часть бюрократическую. Я за это время выезжал по разным причинам через разные инстанции", — рассказал Потап.

На вопрос Дудя о социальной справедливости таких выездов Потапа, когда другим мужчинам они недоступны, украинский рэпер начал прикрываться донатами и той помощью, которую он оказывает фронту.

"Помогаю армии, помогаю волонтерам, помогаю медицинским организациям. Помогаю и делаю это", — заявил Потап.

Также он намекнул на свой разговор с Валерием Залужным, который в то время был главнокомандующим ВСУ. В этом разговоре обсуждался вопрос помощи фронта, и Залужный просил всех артистов помогать армии, кто как может.

"Он по-отцовски пожал руку и сказал: "Помогайте фронту. Ваша задача помогать фронту всем, чем можете. Я делаю это через профессию", — подытожил Потап.

Потап и Валерий Залужный

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