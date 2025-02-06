Оставил своего ребенка и пошел воевать в Украину: как выглядит сын актрисы-путинистки Марии Шукшиной

Эта российская актриса хорошо знакома украинскому зрителю

Мария Шукшина — известная российская актриса и многолетняя соведущая программы "Жди меня" на Первом канале, которую в свое время транслировали и в Украине. Артистка оказалась верной путинисткой и пропагандисткой, а ее старший сын вообще отправился воевать в Украину.

"Телеграф" расскажет, что известно о сыне Марии Шукшиной Макаре, который вступил в ряды российской оккупационной армии.

Мария Шукшина — что известно о путинистке и ее сыне

Российская актриса и телеведущая Мария Шукшина трижды была замужем. Во втором браке с бизнесменом Алексеем Касаткиным у актрисы в 1997 году родился сын Макар. Сейчас парню 27 лет и недавно стало известно, что он пошел воевать против Украины в составе российской оккупационной армии.

Известно, что у Макара Касаткина у самого есть маленький ребенок — сын Марк, который родился 20 апреля 2018 года. Его мать была наркоманкой и умерла некоторое время назад в притоне. Макар оставил 6-летнего ребенка на свою 57-летнюю мать Марию Шукшину и отправился воевать.

Что касается актрисы, то она известная путинистка и даже доносчица. Известно, что в марте 2022 года Мария Шукшина подписала обращение в поддержку военного вторжения России в Украину, а также стала автором нескольких доносов в отношении коллег и других лиц критикующих нападение на Путина Украину. Кроме того, она призвала доносить на тех, кто слушает песни украинских исполнителей.

Мария Шукшина является фанаткой не только Путина, но и Сталина. В 2023 году она участвовала в открытии первого в современной России памятника Сталину в Великих Луках. Актриса публично выражает недовольство "манипуляциями, направленными на дискредитацию Сталина и российской истории", и приветствует открытие памятников ему, считая его позитивным символом РФ.

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