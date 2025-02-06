Залишив свою дитину і пішов воювати в Україну: як виглядає син акторки-путіністки Марії Шукшиної

Ця російська актриса добре знайома українському глядачеві

Марія Шукшина — відома російська актриса та багаторічна співведуча програми "Жди меня" на Першому каналі, яку свого часу транслювали і в Україні. Артистка виявилася вірною путіністкою та пропагандисткою, а її старший син взагалі вирушив воювати в Україні.

"Телеграф" розповість, що відомо про сина Марії Шукшиної Макара, який вступив до лав російської окупаційної армії.

Марія Шукшина — що відомо про путіністку та її сина

Російська актриса та телеведуча Марія Шукшина тричі була одружена. У другому шлюбі з бізнесменом Олексієм Касаткіним у актриси в 1997 році народився син Макар. Наразі хлопцеві 27 років і нещодавно стало відомо, що він пішов воювати проти України у складі російської окупаційної армії.

Відомо, що Макар Касаткін сам має маленьку дитину — сина Марка, який народився 20 квітня 2018 року. Його мати була наркоманкою і померла деякий час тому у притоні. Макар залишив 6-річну дитину на свою 57-річну матір Марію Шукшину і пішов воювати.

Щодо актриси, то вона відома путіністка і навіть донощиця. Відомо, що у березні 2022 року Марія Шукшина підписала звернення на підтримку військового вторгнення Росії в Україну, а також стала автором кількох доносів щодо колег та інших осіб, які критикували напад Путіна на Україну. Крім того, вона закликала доносити до тих, хто слухає пісні українських виконавців.

Марія Шукшина є фанаткою не лише Путіна, а й Сталіна. У 2023 році вона брала участь у відкритті першого в сучасній Росії пам’ятника Сталіну у Великих Луках. Актриса публічно висловлює невдоволення "маніпуляціями, спрямованими на дискредитацію Сталіна та російської історії", та вітає відкриття пам’ятників йому, вважаючи його позитивним символом РФ.

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