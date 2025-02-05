Дерев’яний хрест та дивний портрет: як виглядає могила радянського актора Соломіна, який підтримував війну в Україні

Пам’ятник на могилі артиста ще не встановили

Юрій Соломін — відомий радянський та російський актор театру та кіно, який за життя підтримував повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а також їздив із виступами на окуповані території. Він помер трохи більше року тому – 11 січня 2024 року – а на його могилі досі не встановили пам’ятника.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає могила радянського актора-путініста Юрія Соломіна.

Юрій Соломін — що про нього відомо

Юрій Соломін — відомий радянський актор театру та кіно. Він народився 18 червня 1935 року в російській Читі. А помер 11 січня 2024 року у Москві. Усе своє життя він присвятив роботі у театрі. Юрій Соломін закінчив театральне училище імені Щепкіна при Малому театрі у 1957 році і з того часу служив у цьому театрі аж до смерті.

За свою кар’єру він зіграв більш ніж у 50 спектаклях, а ще у 10 виступив режисером. Крім того, він встигав зніматися у фільмах — на його рахунку кілька десятків ролей у кіно. За свою творчу діяльність Юрій Соломін отримав безліч нагород та премій, серед яких Герой праці Російської Федерації, народний артист СРСР, народний артист Киргизької Республіки, лауреат Державних премій РРФСР імені братів Васильєвих та Росії. Повний кавалер ордена "За заслуги перед Батьківщиною".

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юрій Соломін не лише підтримав війну, а й брав активну участь в окупації — їздив на окуповані території, виступав там і підтримував наративи російської пропаганди.

Могила Юрія Соломіна

Юрій Соломін помер 11 січня 2024 року. Церемонія прощання відбулася 15 січня у Малому театрі. А поховали його на Троєкурівському цвинтарі у Москві поряд із могилою його дружини.

Після похорону на могилі актора встановили великий дерев’яний хрест та величезний портрет. Примітно, що на портреті Соломін ще молодий, а саме фото трохи дивне – актор зображений спиною до камери. Також на могилі встановили табличку з ім’ям та датою смерті, а от пам’ятника там ще немає.

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