Була довіреною особою Путіна і особисто знала Зеленського: де зараз зірка 90-х Циганова, яка написала гімн для ПВК "Вагнер"

Співачка та її чоловік-продюсер мерзенні пропагандисти, які підтримують вбивства українців

Віка Циганова — радянська та російська співачка, яка разом із чоловіком-продюсером Вадимом Цигановим є мерзенними пропагандистами. Вони підтримали спочатку окупацію Криму, а потім вихваляли Путіна та повномасштабну війну в Україні. При цьому у своїх інтерв’ю ця парочка неодноразово невтішно висловлювалася про Володимира Зеленського, при цьому стверджуючи, що знали його особисто.

"Телеграф" розповість, що відомо про пропагандистську діяльність Віки Циганової та її чоловіка, а також їхні концерти на окупованих територіях.

Віка Циганова — що про неї відомо

Віка Циганова (у дівоцтві Жукова) — відома радянська та російська співачка, яка була популярна у 90-х. Вона народилася 28 жовтня 1963 року у Хабаровську, зараз їй 61 рік. Судячи з свіжих кадрів у соцмережі співачки, вона намагається зберегти молодість косметологією та пластичними операціями.

Своєрідний "хуліганський" та "патріотичний" репертуар Циганової на ура заходив росіянам з нижчих верств населення, а також військовим. До речі, саме військові пісні артистки-пропагандистки здобули новий виток популярності після початку війни в Україні.

Віка Циганова разом зі своїм чоловіком-продюсером є путіністами та пропагандистами. Вони в один голос підтримують загарбницьку політику президента РФ, вітали окупацію Криму та раділи початку повномасштабної війни в Україні. Сама Віка Циганова у 2018 році була довіреною особою Путіна, а також у 2019 році стала кандидатом у депутати Держдуми від партії "Єдина Росія", але програла.

У 2024 році Вікторія та Вадим Циганові дали інтерв’ю одному з російських ЗМІ, а яких заявили, що особисто знали президента України Володимира Зеленського. А потім почали поливати його брудом, несучи відверті нісенітниці про "світовий уряд", "маріонетки Заходу", а також висміювали його участь у КВК і роботу в "Квартал 95".

Виступи Циганової на окупованих територіях

У травні 2014 року Віка Циганова виступала зі своїми піснями на організованому партією "Єдина Росія" концерті в окупованому Севастополі. Там вони з чоловіком отримали медальки з рук російських чиновників.

Пізніше 2022 року Циганова з чоловіком підтримали повномасштабне вторгнення Росії до України. Тоді вони публічно повторювали у публічному просторі основні міфи і наративи російської пропаганди. А у жовтні 2022 року Віка Циганова навіть випустила кліп на пісню "Вагнер", яка стала неофіційним гімном ПВК "Вагнер".

До речі, відомо, що зараз Віка Циганова займається не лише пропагандистськими виступами зі своїми пісеньками для російських окупантів, але має свій інтернет-магазин. У ньому вона торгує одягом з вишивкою та оздобленням з натурального хутра у стилі "Аля-Рус".

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