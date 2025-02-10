Особисто тиснув руку Залужному. Потап вперше розповів, як під час війни виїжджав із України

Потап дав інтерв’ю російському журналісту Дудю

Відомий український виконавець Потап, який нещодавно влаштував кастинг до популярної групи, дав інтерв’ю російському "опозиційному" журналісту Юрію Дудю. У ньому він серед іншого розповів, як йому вдається заїжджати та виїжджати з України під час війни, коли для звичайних чоловіків виїзд закрито.

Так, за словами Потапа, він уже неодноразово повертався до Києва під час повномасштабного вторгнення і виїжджав до Європи знову. Йому це вдається через "різні інстанції" і все офіційно та законно.

"Є системи, є способи, є програми, я не знаю, як правильно сказати, передбачені різними інстанціями, де ти можеш отримати офіційний дозвіл на виїзд. Це не просто, потрібно проходити частину бюрократичну. Я за цей час виїжджав із різних причин через різні інстанції", — розповів Потап.

На запитання Дудя про соціальну справедливість таких виїздів Потапа, коли іншим чоловікам вони недоступні, український репер почав прикриватися донатами та допомогою, яку він надає фронту.

"Допомагаю армії, допомагаю волонтерам, допомагаю медичним організаціям. Допомагаю та роблю це", — заявив Потап.

Також він натякнув на свою розмову з Валерієм Залужним, який на той час був головнокомандувачем ЗСУ. У цій розмові обговорювалося питання допомоги фронту, і Залужний просив усіх артистів допомагати армії хто як може.

"Він по-батьківськи потис руку і сказав: "Допомагайте фронту. Ваше завдання допомагати фронту всім, чим можете. Я роблю це через професію", — підсумував Потап.

Потап і Валерій Залужний

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Іллі Ківи за два роки після вбивства. Пам’ятник з цитатою і мертвих квітів.