На могилі стоїть дивний карлик: як виглядає пам’ятник актору Владиславу Галкіну і чим він особливий

Актор помер у 2010 році від зупинки серця

Владислав Галкін — відомий російський актор, який з дитинства почав зніматися в кіно, а українському глядачеві добре знайомий за серіалом "Далекобійники", який транслювали на нашому телебаченні у 2000-х. Артист помер 25 лютого 2010 року у віці 38 років від зупинки серця, а на його могилі спорудили незвичайний пам’ятник з двома скульптурами.

"Телеграф" розповість, як виглядає пам’ятник Владиславу Галкіну на Троєкурівському цвинтарі у Москві, і чим він особливий.

Владислав Галкін — життя та смерть актора

Російський актор Владислав Галкін народився 25 грудня 1971 року в Ленінграді. Спочатку він ріс без батька, а коли майбутньому актору було 10 років, його мати вийшла заміж вдруге. Вітчим не лише замінив батька, а й офіційно всиновив Владислава, давши йому своє прізвище та по батькові.

На перші кінопроби хлопчика привела бабуся, батьки спочатку про це не знали, а потім узагалі були проти. Однак після успішних зйомок у кіно все ж таки змирилися з акторською долею сина.

З початку 2000-х Владислав Галкін став успішним та затребуваним актором. Його запрошували до різних проектів, серед яких були фільми "Ворошиловський стрілець", "У серпні 44-го…". Велику популярність Галкіну принесли зйомки у серіалі "Далекобійники", який транслювався і на українському телебаченні.

У 2005 році Владислав Галкін зіграв Івана Бездомного у телесеріалі "Майстер і Маргарита". У 2007 році він знявся в ролі капітана Калтигіна у серіалі "Диверсант 2: Кінець війни" та у фільмі "Неідеальна жінка". Останні дві роботи Галкіна — серіали "Брудна робота" та "Котовський" — у лютому та вересні 2009 року.

У середині січня 2010 року Владислав Галкін був госпіталізований до лікарні з запаленням підшлункової залози, що загострилося, там його лікували два тижні. А вже 25 лютого актор помер у своїй орендованій квартирі в Москві. Його тіло виявили лише за два дні. Офіційна причина смерті – гостра серцева недостатність із зупинкою серця. Проте родичі Галкіна схильні вважати, що актора вбили.

Могила Владислава Галкіна

Владислава Галкіна поховали 2 березня 2010 року з військовими почестями на Алеї Слави акторів Троєкурівського кладовища в Москві. Через деякий час на його могилі встановили незвичайний пам’ятник.

Його особливість у тому, що пам’ятник складається із двох скульптур. Перша — це актор на повний зріст, який тримає в руці театральну маску, а друга карликова — у вигляді персонажа Гекльберрі Фінна, якого в дитинстві зіграв Галкін. Судячи з фото, могилу артиста часто навідують, вона завжди прибрана і з живими квітами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає пам’ятник Соньці Золотій Ручці та де він знаходиться. На її могилу приносять монети та квіти.