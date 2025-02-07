На могиле стоит странный карлик: как выглядит памятник актеру Владиславу Галкину и чем он особенный

Актер умер в 2010 году от остановки сердца

Владислав Галкин — известный российский актер, который с детства начал сниматься в кино, а украинскому зрителю хорошо знаком по сериалу "Дальнобойщики", который транслировали на нашем телевидении в 2000-х. Артист умер 25 февраля 2010 года в возрасте 38 лет от остановки сердца, а на его могиле соорудили необычный памятник с двумя скульптурами.

"Телеграф" расскажет, как выглядит памятник Владиславу Галкину на Троекуровском кладбище в Москве, и чем он особенный.

Владислав Галкин — жизнь и смерть актера

Российский актер Владислав Галкин родился в 25 декабря 1971 года в Ленинграде. Сначала он рос без отца, а когда будущему актеру было 10 лет, его мама вышла замуж второй раз. Отчим не только заменил отца, но и официально усыновил Владислава, дав ему свою фамилию и отчество.

На первые кинопробы мальчика привела бабушка, родители сначала об этом не знали, а потом вообще были против. Однако после успешных съемок в кино все же смирились с актерской судьбой сына.

С начала 2000-х Владислав Галкин стал успешным и востребованным актером. Его приглашали в разные проекты, среди которых были фильмы "Ворошиловский стрелок", "В августе 44-го…". Большую популярность Галкину принесли съемки в сериале "Дальнобойщики", который транслировался и на украинском телевидении.

В 2005 году Владислав Галкин сыграл Ивана Бездомного в телесериале "Мастер и Маргарита". В 2007 году он снялся в роли капитана Калтыгина в сериале "Диверсант 2: Конец войны" и в фильме "Неидеальная женщина". Последние две работы Галкина — сериалы "Грязная работа" и "Котовский" — в феврале и сентябре 2009 года.

В середине января 2010 года Владислав Галкин был госпитализирован в больницу с обострившимся воспалением поджелудочной железы, там его лечили две недели. А уже 25 февраля актер умер в своей съемной квартире в Москве. Его тело обнаружили только через два дня. Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность с остановкой сердца. Однако родственники Галкина склонны считать, что актера убили.

Могила Владислава Галкина

Владислава Галкина похоронили 2 марта 2010 года с воинскими почестями на Аллее Славы актёров Троекуровского кладбища. Спустя время на его могиле установили необычный памятник.

Его особенность в том, что памятник состоит из двух скульптур. Первая — это актер в полный рост, который держит в руке театральную маску, а вторая карликовая — в виде персонажа Гекльберри Финна, которого в детстве сыграл Галкин. Судя по фото, могилу артиста часто наведывают, она всегда убрана и с живыми цветами.

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