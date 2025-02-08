"Хіба що росіяни приєднаються": Потап за кордоном розсмішив українців несподіваним кастингом до популярного гурту
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Лише днями артиста викрили у виконанні російськомовних пісень
Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), який осів у Європі, покинувши Україну під час війни з Росією, оголосив про кастинг у популярний бенд. Йдеться про групу MOZGI.
Наразі чоловік співачки Насті Каменських, яка залишається в Україні та продовжує давати концерти, живе в Іспанії. Нещодавно він змінив свій сценічний псевдонім на Slavic Balagan ("Славік Балаган") та відкрив офіс Mozgi International у Барселоні.
7 лютого Олексій Потапенко розповів англійською мовою, що шукає нові таланти. "Кастинг У MOZGI BAND відкритий! Хочете потрапити до найенергійнішої і нестримнішої музичної команди? Мрієте виступати на великих сценах, запалювати публіку і бути в центрі подій? Ось ваш шанс! Оголошуємо кастинг у MOZGI BAND!", — оголосив продюсер.
Українці в коментарях безжально відгукнулися про нову ініціативу артиста, що втік. Річ у тому, що на третій рік повномасштабної війни з РФ Потапенко продовжує виступати хоч і зі старими, але російськомовними піснями. Це в той час, коли про важливість в Україні української рідної мови говорять не лише державні інститути, а й нагадують багато вітчизняних артистів.
Лише днями Потап потрапив під роздачу за виконання російських пісень у Мексиці. Серед композицій пролунав російськомовний трек гурту Mozgi "Атятя", а також хіт дуету "Потап та Настя" – "Не пара". Каменських на сцені того дня не було.
У що пишуть люди:
- "Йопта ... прям цікаво, хто ж купує квитки на твої концерти"
- "Це вже знизу постукали чи пробили і забрали?"
- "Жах"
- "Цікаво для кого він це? Чи вже українську забув"
- "Просто англійською? Думаєте до вас підуть іноземці? Не смішіть, до вас тепер хіба що росіяни приєднаються"
Раніше повідомлялося, що Потап може повернутись в Україну з концертами. Також "Телеграф" писав, як виглядає будинок, де Потап та Настя Каменських жили до війни.