"Хіба що росіяни приєднаються": Потап за кордоном розсмішив українців несподіваним кастингом до популярного гурту

Лише днями артиста викрили у виконанні російськомовних пісень

Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), який осів у Європі, покинувши Україну під час війни з Росією, оголосив про кастинг у популярний бенд. Йдеться про групу MOZGI.

Наразі чоловік співачки Насті Каменських, яка залишається в Україні та продовжує давати концерти, живе в Іспанії. Нещодавно він змінив свій сценічний псевдонім на Slavic Balagan ("Славік Балаган") та відкрив офіс Mozgi International у Барселоні.

7 лютого Олексій Потапенко розповів англійською мовою, що шукає нові таланти. "Кастинг У MOZGI BAND відкритий! Хочете потрапити до найенергійнішої і нестримнішої музичної команди? Мрієте виступати на великих сценах, запалювати публіку і бути в центрі подій? Ось ваш шанс! Оголошуємо кастинг у MOZGI BAND!", — оголосив продюсер.

Українці в коментарях безжально відгукнулися про нову ініціативу артиста, що втік. Річ у тому, що на третій рік повномасштабної війни з РФ Потапенко продовжує виступати хоч і зі старими, але російськомовними піснями. Це в той час, коли про важливість в Україні української рідної мови говорять не лише державні інститути, а й нагадують багато вітчизняних артистів.

Лише днями Потап потрапив під роздачу за виконання російських пісень у Мексиці. Серед композицій пролунав російськомовний трек гурту Mozgi "Атятя", а також хіт дуету "Потап та Настя" – "Не пара". Каменських на сцені того дня не було.

У що пишуть люди:

"Йопта ... прям цікаво, хто ж купує квитки на твої концерти"

"Це вже знизу постукали чи пробили і забрали?"

"Жах"

"Цікаво для кого він це? Чи вже українську забув"

"Просто англійською? Думаєте до вас підуть іноземці? Не смішіть, до вас тепер хіба що росіяни приєднаються"

Раніше повідомлялося, що Потап може повернутись в Україну з концертами. Також "Телеграф" писав, як виглядає будинок, де Потап та Настя Каменських жили до війни.