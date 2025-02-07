До 7 років говорив українською: де зараз виконавець хіта "Фантазер" Євдокимов, що назвав Росію потворною

Невтішно відгукнувся співак про країну-агресорку ще до "повномасштабки"

Багато російських артистів, які набули широкої популярності в країні-агресорці, підтримали повномасштабне вторгнення Росії в Україну та вбивства мирних людей. Втім, не всі з них змогли промовчати про агресію диктатора Путіна та звірства російських військових. Наприклад, співак Ярослав Євдокимов — родом із Рівного.

Виконавець хіта "Фантазер" ще до "повномасштабки" назвав Росію потворною. "Телеграф" розповідає, що відомо про Ярослава Євдокимова, де він зараз і як виглядає.

З’явився на світ у тюремній лікарні Рівного

Дитинство Євдокимова було непростим: його батьків репресували. Мама майбутнього співака, українка Анастасія Очеретович, народила сина у Рівненській в’язниці та була вислана до Норильська. Ярослав виховувався бабусею та дідусем в українському селі Користь. Пізніше Анастасія забрала хлопчика, який до 7 років розмовляв українською, до себе у РФ.

Ярослав Євдокимов у дитинстві

Після служби в армії Євдокимов почав займатися музикою, вступив до Норильського музичного училища на клас контрабаса, де також навчався вокалу. Пізніше повернувся до рідного села, одружився, але за місяць розлучився з дружиною і переїхав до Дніпропетровська (зараз Дніпро). Деякий час працював на шинному заводі та співав у ресторані. Познайомився з другою дружиною Аллою та переїхав до Білорусі.

"Коли жив у Білорусі, ми з ним записали дуже хорошу пісню "Україна-мати", де є такі слова: "Україно-мати, ми твої сини, перед лютим боєм ти нас пригорни. Україно-нене, в радості, журбі, на синівську вірність клянемось тобі". Але на художній раді її не прийняли. Сказали, що це заклик до міжнаціональної ворожнечі. Кажу: "Ні, це заклик берегти своє – країну, незалежність", — згадував Народний артист України Вадим Крищенко.

2009 року Євдокимов став громадянином РФ. Останніми роками артист жив і виступав у країні-терористці.

Назвав Росію потворною країною

2023 року в мережі спливло інтерв’ю Євдокимова, яке він дав ще до 2022 року виданню "Білоруський партизан". У ньому співак звинуватив Кремль та Путіна у необґрунтованій агресії проти українців.

"Я звинувачую у всьому Кремль. Я звинувачую у всьому Путіна. Я звинувачую всю цю гоп-компанію кремлівську. Тому що українці ніколи їм цього не пробачать. Ніколи. Вони погубили молоді життя… За що? Що, їм Донбас потрібен? Їм Крим потрібен? Росія обіср*лася з усім світом через це. Навіщо? Хоче Україна в Європу йти? Нехай йде. І Росія повинна жити по-європейськи. Ви бачили, як вони там колошматили молодь? Це нормальна країна? Це потворна країна, я вважаю. Це страшно соромно", — заявив виконавець.

Після цього артистку почали скасовувати концерти у Росії. У День матері 2024 року Ярослав Євдокимов привітав свою маму Анастасію, прикріпивши відео з хітом Євробачення 2022 Kalush Orchestra. До речі, зірка дуже активна в соцмережах.

Де зараз Ярослав Євдокимов

Відомо, що зараз співак не в Росії. "На даний момент Ярослав Олександрович займається своїм здоров’ям, обстежується за кордоном. Він не планує жодних концертів або записів. Він до осені не з’явиться в Москві точно", — заявила концертний директор співака Наталія Табаран у червні 2024 року.

Як виглядає Ярослав Євдокимов зараз

Коли іноземні зірки підтримують Україну, самі українці її зраджують. Раніше "Телеграф" писав, що відомо про колаборанта Олексія Ковальова і як його спіткала карма.