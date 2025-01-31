Народилася в Донецьку, а тепер заробляє криваві рублі: що говорить про війну актриса "Не родись вродливою" Громова

Грає на російській сцені, забувши про своє окуповане РФ місто

Чимало українців зіграли у популярному колись серіалі "Не родись вродлива". Раніше ми писали про киянку Ольгу Ломоносову, а тепер розповімо про донеччанку Ксенію Громову.

Народилася актриса 1 грудня 1975 року в родині батька-шахтаря. У дитинстві захоплювалася спортивною гімнастикою, а закінчивши 9 шкільний клас, попрямувала підкорювати московський "ГІТІС". Тоді дівчина не поступила через відсутність атестата зрілості.

1997 року Громова закінчила Школу-студію МХАТ. Після цього вона працювала у різних театрах, включаючи Новий Московський драматичний театр та театр під керівництвом Армена Джигарханяна (помер 14 листопада 2020 року). Через рік донеччанка починає зніматися у кіно та телесеріалах. До речі, у "Не родись вродливою" Ксенія Громова зіграла секретарку піарниці Юліани — Ельвіру.

Ксенія Громова у серіалі "Не родись вродлива"

У 2009 році Ксенія Громова здобула російську премію "ТЕФІ" у номінації "Виконавиця жіночої ролі в телевізійному фільмі/серіалі" за роль у фільмі "Мій чоловік — геній".

Особисте життя Ксенії Громової

Була одружена двічі. Першим чоловіком Громової був москвич, спеціаліст у поліграфічному дизайні Павло. Їхні стосунки не витримали побутових труднощів, а кінець шлюбу поклав роман Ксенії з режисером, про який вона зізналася чоловіку. Пізніше Павло помер від відірваного тромбу у віці 45 років.

У 2014 році актриса вдруге вийшла заміж за Олександра, який допомагав її матері переїхати до країни-агресорки після смерті батька Ксенії у 2007 році. Громова не має дітей.

Що говорить про війну Ксенія Громова

Уродженка Донецька мовчить про вторгнення Росії в Україну. Ксенія Громова продовжує заробляти криваві рублі, розважаючи росіян на театральній сцені та широких екранах у кіно.

Нагадаємо, що нещодавно у Москві помер актор Ігор Янковський. 26 січня відбулася церемонія прощання з племінником Олега Янковського.