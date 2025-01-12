Погладшав і потрапив у "чорний список" України: що говорить про війну Маліновський із "Не родись вродливою" і як зараз виглядає

Актор "пишається" тим, що потрапив до українського "Миротворця"

Російський серіал "Не родись вродливою" часто транслювався на українському телебаченні. Він зробив популярними практично всіх героїв шоу — Неллі Уварову, Григорія Антипенка, киянку Ольгу Ломоносову, а також Петра Красилова, котрий зіграв ловеласа Романа Маліновського. Сьогодні в ньому важко впізнати підкорювача жіночих сердець — крім того, що він набрав десятки кілограмів, актор ще й виявився кримнашистом.

Артиста було внесено до бази даних "Миротворець" не просто так. "Телеграф" розповідає, що Петро Красилов говорить про війну в Україні та як зараз виглядає.

Петро Красилов давно не плейбой

У 2021 році російський актор переніс коронавірус, що спричинило проблеми зі здоров’ям, включаючи збільшення ваги на 30 кілограмів. Через це Красилова перестали знімати у кіно. Обходиться лише театральною сценою.

Петро Красилов погладшав на 30 кг

Актор почав дотримуватися правильного харчування та активно займатися спортом, що дозволило йому скинути 20 кілограмів. Але все одно до колишніх параметрів Красилов не повернувся.

Як зараз виглядає Петро Красилов

Що говорить про війну в Україні Петро Красилов

Росіянин фігурує на українському сайті бази "Миротворець" у зв’язку з незаконним відвідуванням тимчасово окупованого Росією Криму. У 2017 році Красилов приїжджав із гастролями до Сімферополя. Що дивно, але сам артист "пишається", що потрапив до "чорного списку" України.

"Спочатку ставишся до цього несерйозно, тому що це дурість. Я знаю багатьох артистів, режисерів, які в ці списки потрапили і яких я дуже люблю, поважаю і в деяких вчуся. Якщо я в цьому списку, я можу сказати, що пишаюся цим. Значить, я щось добре примудрився у своїй професії зробити", — сказав кримнашист на пресконференції у Сімферополі у 2018 році.

При цьому актор вважає, що росіяни та українці — це "братські народи", здатні мирно співіснувати та спілкуватися будь-якою мовою. "Коли я ще не був внесений до цих списків, я приїжджав до Києва і не бачив там жодної людини, яка б дивилася на мене з ненавистю. Я ходив вулицями, розмовляв російською мовою, ніхто мені в обличчя не плював за це" — казав Красилов. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну не засудив.

Особисте життя Петра Красилова

Сьогодні актору — 47 років і він вже двічі розлучений. Має двох дітей: від першого шлюбу з актрисою Наталією Селівановою є син Іван; від другого шлюбу з актрисою Іриною Шебеко – дочка Олександра.

Красилов (фото зліва) із дружиною Наталією Селівановою, (фото справа) із дружиною Іриною Шебеко

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