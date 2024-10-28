Катя Пушкарьова вже не та: як зараз виглядає Неллі Уварова, яка зіграла "дурнушку" в "Не родись красивой"

Акторка була "сірою мишкою" у серіалі

Неллі Уварова — відома російська актриса, яка прославилася роллю Каті Пушкарьової у серіалі "Не родись красивою". Після цього гучних ролей у неї не було, акторка зосередилася на роботі у театрі. Через майже 20 років після тріумфу проєкту, вона дуже змінилася і майже не схожа на ту дівчину, яка спеціально для ролі Каті Пушкарьової поставила собі брекети.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Неллі Уварову, як вона зараз виглядає, чим займається та що говорить про війну в Україні.

Неллі Уварова — що відомо

Народилася Неллі у Литві, у російсько-вірменській родині 14 березня 1980 року. Навчалася в університеті ВДІК у Росії. Кар’єра акторки розпочалася у 1991 році, коли дівчина стала зніматися у кінострічках. А пізніше, за два роки, Неллі стала працювати у Російському академічному Молодіжному Театрі.

У 2005 році акторку запросили на головну роль серіалу "Не родись красивой" Каті Пушкарьової. Саме ця роль принесла Уваровій шалену популярність не тільки у Росії, а й в Україні.

Після виходу серіалу акторка неодноразово змінювала свою зовнішність. Вона була блондинкою з коротким волоссям, володаркою каре і навіть лисою.

Серіал заборонили в Україні

Державна агенція України з питань кіно прийняла рішення про заборону серіалу "Не родись красивой" в Україні. Це трапилося через участь у проєкті акторів, які є у переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

Неллі Уварова також є фігуранткою бази "Миротворець". Вона додана через підтримку агресивної політики Росії.

Де зараз Неллі Уварова

Акторка продовжує жити і працювати у Росії. Вона бере участь у російських проєктах і інколи з’являється у серіалах, однак масштабних ролей після Каті Пушкарьової вона не мала.

Неллі Уварова з чоловікои і дітьми

Зараз акторка також із коротким волоссям. Однак тепер воно сірого кольору. Вона бере участь у російському спектаклі і анонсує це у соцмережах. Вона є однією із засновників проєкту "Наивно? Очень", який допомагає інклюзивним людям знайте себе у житті.

