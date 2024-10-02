Раділа, що її хвалить Путін, але втікла з Росії: де зараз і що каже про війну зірка "Гранд Ліон" та киянка Міла Сивацька

Акторка засудила криваву війну в Україні, яку розв'язала Росія

Акторка Міла Сивацька, яка родом з України, знімалася у російських серіалах і стала відомою у країні-агресорці. Раніше вона знімалася в таких російських проєктах, як серіал "Гранд Ліон" та фільм "Останній богатир". Однак після початку повномасштабного вторгнення акторка змінила свою точку зору та позицію, як і Катерина Кузнєцова, яка знімалася в російському серіалі "Кухня".

Міла Сивацька здобула популярність в РФ, а один із фільмів, у якому вона знімалася, коментував Путін, чим акторка гордилася. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що зараз українка каже про війну, чим вона займається і де перебуває.

Що відомо про Мілу Сивацьку

Міла Сивацька народилася 3 грудня 1998 року в Києві. Акторську кар’єру дівчина почала ще у підлітковому віці, знявшись у кількох українських серіалах.

У 2010 році Сивацька стала чемпіонкою України зі спортивних бальних танців, адже з шести років ними займалася. Також навчалася у модельних агенціях в Києві і отримала титул Міні міс Всесвіт у 2007 році. Акторка також професійно займається вокалом.

У 2016 році Міла Сивацька зіграла головну роль в українському серіалі "Мереживо долі" разом із Ольгою Сумською, Дмитром Суржиковим, Валерієм Афанас’євим. Також знялася в серіалі "Хороший хлопець". Також зіграла одну з головних ролей у російському серіалі "Гранд Ліон".

В тому ж році знялася у російському серіалі "Останній богатир", де зіграла роль Василини. Саме цей проєкт переглянув Путін і прокоментував його. На той момент Сивацька вважала це почесним та престижним і навіть написала допис, який зараз недоступний, у якому похизувалась таким "досягненням".

Після початку повномасштабного вторгнення акторка зізналася, що шкодує про це в інтерв’ю Аліні Доротюк.

"Я виставляла в сторіс. Нещодавно чистила стрічку, натрапила на цей пост і подумала: "Міла, яке ти дурне було". Путін подивився цей фільм і дав коментар про цю казку. Зараз мені дуже шкода за це… Якби не було шкода, я б, напевно, не сиділа тут, а коли почалася війна, поїхала б кудись. Але я цього не зробила, я залишилася тут, я просила вибачення, я допомагаю. Я нікуди не виїжджала", — зізналася Міла Сивацька.

У 2022 році Мілі Сивацькій заборонили в’їзд на територію Росії на 50 років. Це трапилося через критику вторгнення РФ на Україну.

Що каже про війну Міла Сивацька

Акторка відкрито засуджує дії Росії та території України і називає її винною у вбивствах українців. Зокрема, коли ворожа ракета влучила у торговий центр у Кременчуці у 2022 році, вона записала відео.

Міла Сивацька зізнавалася, що коли працювала у Росії, вона була молодою та несвідомою і працювала у країні-агресорці, бо на той час в Україні не було можливостей для акторської кар'єри. Вона не соромиться свого минулого, але зазначала, що вважає це помилкою.

Де зараз Міла Сивацька

На початку повномасштабного вторгнення акторка повернулася до України і тривалий час жила на батьківщині. Однак нещодавно в соцмережах акторки почали з’являтися дописи з позначеною геолокацією. Стало відомо, що Міла Сивацька живе на два міста — Барселона і Київ. Це також зазначено в "шапці" її профілю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає дружина зірки "Кухні" Дмитра Назарова. До речі, він виїхав з РФ і засуджує її дії на території України, записуючи сатиричні вірші на цю тему.