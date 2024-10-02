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Раділа, що її хвалить Путін, але втікла з Росії: де зараз і що каже про війну зірка "Гранд Ліон" та киянка Міла Сивацька

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2025
Міла Сивацька родом з України
Міла Сивацька родом з України. Фото Колаж Телеграфу

Акторка засудила криваву війну в Україні, яку розв'язала Росія

Акторка Міла Сивацька, яка родом з України, знімалася у російських серіалах і стала відомою у країні-агресорці. Раніше вона знімалася в таких російських проєктах, як серіал "Гранд Ліон" та фільм "Останній богатир". Однак після початку повномасштабного вторгнення акторка змінила свою точку зору та позицію, як і Катерина Кузнєцова, яка знімалася в російському серіалі "Кухня".

Міла Сивацька здобула популярність в РФ, а один із фільмів, у якому вона знімалася, коментував Путін, чим акторка гордилася. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що зараз українка каже про війну, чим вона займається і де перебуває.

Що відомо про Мілу Сивацьку

Міла Сивацька народилася 3 грудня 1998 року в Києві. Акторську кар’єру дівчина почала ще у підлітковому віці, знявшись у кількох українських серіалах.

У 2010 році Сивацька стала чемпіонкою України зі спортивних бальних танців, адже з шести років ними займалася. Також навчалася у модельних агенціях в Києві і отримала титул Міні міс Всесвіт у 2007 році. Акторка також професійно займається вокалом.

У 2016 році Міла Сивацька зіграла головну роль в українському серіалі "Мереживо долі" разом із Ольгою Сумською, Дмитром Суржиковим, Валерієм Афанас’євим. Також знялася в серіалі "Хороший хлопець". Також зіграла одну з головних ролей у російському серіалі "Гранд Ліон".

Фото: instagram.com/mila_sivatskaya
Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

В тому ж році знялася у російському серіалі "Останній богатир", де зіграла роль Василини. Саме цей проєкт переглянув Путін і прокоментував його. На той момент Сивацька вважала це почесним та престижним і навіть написала допис, який зараз недоступний, у якому похизувалась таким "досягненням".

Після початку повномасштабного вторгнення акторка зізналася, що шкодує про це в інтерв’ю Аліні Доротюк.

"Я виставляла в сторіс. Нещодавно чистила стрічку, натрапила на цей пост і подумала: "Міла, яке ти дурне було". Путін подивився цей фільм і дав коментар про цю казку. Зараз мені дуже шкода за це… Якби не було шкода, я б, напевно, не сиділа тут, а коли почалася війна, поїхала б кудись. Але я цього не зробила, я залишилася тут, я просила вибачення, я допомагаю. Я нікуди не виїжджала", — зізналася Міла Сивацька.

У 2022 році Мілі Сивацькій заборонили в’їзд на територію Росії на 50 років. Це трапилося через критику вторгнення РФ на Україну.

Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Що каже про війну Міла Сивацька

Акторка відкрито засуджує дії Росії та території України і називає її винною у вбивствах українців. Зокрема, коли ворожа ракета влучила у торговий центр у Кременчуці у 2022 році, вона записала відео.

Міла Сивацька зізнавалася, що коли працювала у Росії, вона була молодою та несвідомою і працювала у країні-агресорці, бо на той час в Україні не було можливостей для акторської кар'єри. Вона не соромиться свого минулого, але зазначала, що вважає це помилкою.

Де зараз Міла Сивацька

На початку повномасштабного вторгнення акторка повернулася до України і тривалий час жила на батьківщині. Однак нещодавно в соцмережах акторки почали з’являтися дописи з позначеною геолокацією. Стало відомо, що Міла Сивацька живе на два міста — Барселона і Київ. Це також зазначено в "шапці" її профілю.

Фото: instagram.com/mila_sivatskaya
Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає дружина зірки "Кухні" Дмитра Назарова. До речі, він виїхав з РФ і засуджує її дії на території України, записуючи сатиричні вірші на цю тему.

Теги:
#Серіал Кухня #Акторка