Радовалась, что ее хвалит Путин, но убежала из России: где сейчас и что говорит о войне звезда "Гранд Лион" и киевлянка Мила Сывацкая

Актриса осудила кровавую войну в Украине, которую развязала Россия

Актриса Мила Сивацкая, которая родом из Украины, снималась в российских сериалах и стала известна в стране-агрессоре. Ранее она снималась в таких российских проектах как сериал "Гранд Лион" и фильм "Последний богатырь". Однако после начала полномасштабного вторжения актриса изменила свою точку зрения и позицию, как и снимавшаяся в российском сериале "Кухня" Екатерина Кузнецова.

Мила Сивацкая завоевала популярность в РФ, а один из фильмов, в котором она снималась, комментировал Путин, чем актриса гордилась. "Телеграф" решил выяснить, что сейчас украинка говорит о войне, чем она занимается и где находится.

Что известно о Милой Сивацкой

Милая Сивацкая родилась 3 декабря 1998 года в Киеве. Актерскую карьеру девушка начала еще в подростковом возрасте, снявшись в нескольких украинских сериалах.

В 2010 году Сивацкая стала чемпионкой Украины по спортивным бальным танцам, ведь с шести лет ими занималась. Также училась в модельных агентствах в Киеве и получила титул Мини мисс Вселенная в 2007 году. Актриса также профессионально занимается вокалом.

В 2016 году Мила Сывацкая сыграла главную роль в украинском сериале "Кружево судьбы" вместе с Ольгой Сумской, Дмитрием Суржиковым, Валерием Афанасьевым. Также снялась в сериале "Хороший юноша". Также сыграла одну из главных ролей в российском сериале "Гранд Лион".

В том же году снялась в российском сериале "Последний богатырь", где сыграла роль Василисы. Именно этот проект посмотрел Путин и прокомментировал его. На тот момент Сивацкая считала это почетным и престижным и даже написала пост, который сейчас недоступен, в котором похвасталась таким "достижением".

После начала полномасштабного вторжения актриса призналась, что сожалеет об этом в интервью Алине Доротюк.

"Недавно чистила ленту, натолкнулась на этот пост и подумала: "Милая, какое ты глупое было". Путин посмотрел этот фильм и дал комментарий об этой сказке. Сейчас мне очень жаль за это… Если бы не было жаль, я бы, наверное, не сидела здесь, а когда началась война, уехала бы куда-то. Но я этого не сделала, я осталась здесь, я просила прощения, я помогаю", — сознавалась Мила Сивацкая.

В 2022 году Мили Сивацкой запретили въезд на территорию России на 50 лет. Это случилось из-за критики вторжения РФ в Украину.

Что говорит о войне Мила Сивацкая

Актриса открыто осуждает действия России и территории Украины и называет ее виновной в убийствах украинцев. В частности, когда вражеская ракета попала в торговый центр в Кременчуге в 2022 году, она записала видео.

Мила Сивацкая признавалась, что когда работала в России, она была молодой и бессознательной и работала в стране-агрессорке, потому что в то время в Украине не было возможностей для актерской карьеры. Она не стесняется своего прошлого, но отмечала, что считает это ошибкой.

Где сейчас Мила Сивацкая

В начале полномасштабного вторжения актриса вернулась в Украину и долгое время жила на родине. Однако недавно в соцсетях актрисы начали появляться сообщения с обозначенной геолокацией. Стало известно, что Мила Сивацкая живет на два города – Барселона и Киев. Это также отмечено в "шапке" ее профиля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит жена звезды "Кухни" Дмитрия Назарова. Кстати, он уехал из РФ и осуждает ее действия на территории Украины, записывая сатирические стихи по этой теме.