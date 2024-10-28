Катя Пушкарева уже не та: как сейчас выглядит Нелли Уварова, сыгравшая "дурнушку" в "Не родись красивой"

Актриса была "серой мышкой" в сериале

Нелли Уварова — известная российская актриса, прославившаяся ролью Кати Пушкаревой в сериале "Не родись красивой". После этого громких ролей у нее не было, актриса сосредоточилась на работе в театре. Спустя почти 20 лет после триумфа проекта она очень изменилась и почти не похожа на ту девушку, которая специально для роли Кати Пушкаревой поставила себе брекеты.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Нелли Уваровой, как она сейчас выглядит, чем занимается и что говорит о войне в Украине.

Нелли Уварова – что известно

Родилась Нелли в Литве, в русско-армянской семье 14 марта 1980 года. Училась в университете ВГИК в России. Карьера актрисы началась в 1991 году, когда девушка стала сниматься в кинофильмах. А позже, через два года, Нелли стала работать в Российском академическом Молодежном Театре.

В 2005 году актрису пригласили на главную роль сериала "Не родись красивой" Кати Пушкаревой. Именно эта роль принесла Уваровой безумную популярность не только в России, но и в Украине.

После выхода сериала актриса неоднократно меняла свою внешность. Она была блондинкой с короткими волосами, обладательницей каре и даже лысой.

Сериал запретили в Украине

Государственное агентство Украины по кино приняло решение о запрете сериала "Не родись красивой" в Украине. Это произошло из-за участия в проекте актеров, которые находятся в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Нелли Уварова также фигурантка базы "Миротворец". Она добавлена туда из-за поддержки агрессивной политики России.

Где сейчас Нелли Уварова

Актриса продолжает жить и работать в России. Она участвует в российских проектах и иногда появляется в сериалах, однако масштабных ролей после Кати Пушкаревой у нее не было.

Нелли Уварова с мужьями и детьми

Сейчас актриса тоже с короткими волосами. Однако теперь они серого цвета. Она участвует в российском спектакле и анонсирует это в соцсетях. Она является одним из основателей проекта "Наивно? Очень", который помогает инклюзивным людям знать себя в жизни.

