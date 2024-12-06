Виросла в Києві, але зізнається в любові Москві: що говорить про війну зірка "Не родись вродлива" Ломоносова

У Ломоносової в Україні залишилися родичі

Відома актриса Ольга Ломоносова, яка набула великої популярності завдяки серіалу "Не родись вродлива", як і шоумен Олександр Ревва, народилася в Донецьку. Але кар’єру поїхала будувати у Російську Федерацію.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає акторка, чим займається. Також ми дізналися, що вона говорить про війну в Україні.

Кар’єра та особисте життя Ольги Ломоносової

Акторка народилася 1978 року в Донецьку, потім її родині переїхала до Києва. У столиці України Ольга продовжила займатися художньою гімнастикою та вступила до Київського хореографічного училища. Там її помітив директор Штутгартського балету та запропонував будувати кар’єру в Німеччині, але Ольга з’їздила до Москви й вирішила, що підкорятиме цю столицю.

В одному з інтерв’ю Ломоносова розповіла, що її завжди манила Москва, тому у 21 рік вона вступила до Щукінського театрального училища та почала розвивати творчу кар’єру. Вона зіграла у таких кінострічках, як "Нічні сестри", "45 секунд", "Косатка", "А зорі тут тихі", а також серіалі "Не родись вродлива", який мав великий успіх, хоча Ломоносова там зовсім не хотіла грати.

Ольга зіграла Кіру Воропаєву у "Не родись вродлива"

Щодо особистого життя, то актриса була одружена з Євгеном Ряшенцевим — сином радянського поета. Але їхній шлюб тривав лише півтора року, і вони розбіглися.

Ольга Ломоносова живе понад 20 років у цивільному шлюбі

Нині Ломоносова понад 20 років перебуває у цивільному шлюбі з режисером Павлом Сафоновим, якому народила трьох дітей: Варвару (2006 рік), Олександру (2011 рік) та Федора (2017 рік). Вони зараз живуть у Москві й актриса продовжує зніматися у російських фільмах, зокрема грає у постановках свого чоловіка.

Ольга Ломоносова зі своїм чоловіком Павлом Сафоновим

Діти Ольги Ломоносової

Що Ольга Ломоносова говорить про війну в Україні

Зірка серіалу "Не родись вродлива" Ольга Ломоносова намагається не обговорювати політичні теми, але в одному з інтерв’ю розповіла, що в неї в Україні залишилися родичі. Актриса заявила, що у Києві в неї залишилася двоюрідна сестра, з якою вони близькі, а також тітка та брат.

Ольга Ломоносова виросла в Україні, але славить Москву

"Ми всі роз’єднані: і до Києва не доїхати, ніхто мене туди й не пустить. Сестру не побачити. Загалом, боляче, складно – начебто б порізали на шматочки ", — говорила актриса.

У червні 2024 року стало відомо, що сестра Ломоносової померла у Києві. Причин смерті актриса розкривати не стала.

Ольга Ломоносова продовжує працювати у Росії

Ольга, яка народилася і виросла в Україні, не засуджує путінську агресію, вона заявила, що попри те, що не корінна москвичка дуже любить столицю Росії. Ломоносова зазначила, що любить російську мову й не знає ніякої іншої.

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну зірка Comedy Woman Катерина Варнава. Телеведуча кілька років працювала в Україні.