Выросла в Киеве, но признается в любви Москве: что говорит о войне звезда "Не родись красивой" Ломоносова

У Ломоносовой в Украине остались родственники

Известная актриса Ольга Ломоносова, получившая большую популярность благодаря сериалу "Не родись красивой", как и шоумен Александр Ревва, родилась в Донецке. Но карьеру уехала строить в Российскую Федерацию.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит актриса, чем занимается. Также мы узнали, что она говорит касательно войны в Украине.

Карьера и личная жизнь Ольги Ломоносовой

Актриса родилась в 1978 году в Донецке, потом ее семье переехала в Киев. В столице Украины Ольга продолжила заниматься художественной гимнастикой и поступила в Киевское хореографическое училище. Там ее заметил директор Штутгартского балета и предложил строить карьеру в Германии, но Ольга съездила в Москву и решила, что будет покорять эту столицу.

В одном из интервью Ломоносова рассказала, что ее всегда манила Москва, поэтому в 21 год она поступила в Щукинское театрально училище и начала развивать творческую карьеру. Она сыграла в таких кинолентах, как "Ночные сестры", "45 секунд", "Косатка", "А зори здесь тихие", а также сериале "Не родись красивой", который имел большой успех, хотя Ломоносова там совсем не хотела играть.

Ольга сыграла Киру Воропаеву в "Не родись красивой"

Что касается личной жизни, то актриса была замужем за Евгением Ряшенцевым — сыном советского поэта. Но их брак продлился всего полтора года, и они разбежались.

Ольга Ломоносова живет более 20 лет в гражданском браке

Сейчас Ломоносова более 20 лет состоит в гражданском браке с режиссером Павлом Сафоновым, которому родила троих детей: Варвару (2006 год), Александру (2011 год) и Федора (2017 год). Они сейчас живут в Москве и актриса продолжает сниматься в российских фильмах, в частности играет в постановках своего супруга.

Ольга Ломоносова со своим мужем Павлом Сафоновым

Дети Ольги Ломоносовой

Что Ольга Ломоносова говорит о войне в Украине

Звезда сериала "Не родись красивой" Ольга Ломоносова старается не обсуждать политические темы, но в одном из интервью рассказала, что у нее в Украине остались родственники. Актриса заявила, что в Киеве у нее осталась двоюродная сестра, с которой они близки, а также тетя и брат.

Ольга Ломоносова выросла в Украине, но прославляет Москву

"Мы все разобщены: и до Киева не доехать, никто меня туда и не пустит. Сестру не увидеть. В общем, больно, сложно – вроде бы порезали на кусочки", — говорила актриса.

В июне 2024 года стало известно, что сестра Ломоносовой умерла в Киеве. Причины смерти актриса раскрывать не стала.

Ольга Ломоносова продолжает работать в России

Ольга, которая родилась и выросла в Украине, не осуждает путинскую агрессию, она заявила, что несмотря на то, что не коренная москвичка, очень любит столицу Россию. Ломоносова отметила, что любит русский язык и не знает никакого другого.

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне звезда Comedy Woman Катерина Варнава. Телеведущая несколько лет работала в Украине.