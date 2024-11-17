Народилася на Луганщині і була зіркою українських серіалів: де зараз актриса Євгенія Лоза та чи засуджує війну

Євгенія була заміжня за актора — любителя радянської символіки

Відома актриса Євгенія Лоза набула популярності завдяки зйомкам у серіалах українського виробництва. Сама 40-річна зірка народилася на Луганщині, але чомусь продала своє сумління країні-окупантці.

Лоза з’явилася на світ 6 липня 1984 року у шахтарському місті Антрацит у сім’ї інженерів-будівельників Федора Миколайовича та Людмили Костянтинівни. З дитинства Євгенія мріяла про акторство, тому часто займалася у театральній студії та брала участь у різних постановках і навіть отримувала невеликі гонорари.

У 15 років молода артистка з батьками переїхали до Москви. Там Євгенія вступила на акторський факультет Школи-студії МХАТ під керівництвом Костянтина Райкіна. Її дебют на телебаченні відбувся 2002 року з маленькою роллю у серіалі "Марш Турецького".

2013 року Лоза зіграла головну роль в українському серіалі про трагедію в Чорнобилі "Метелики". У 2016 році, після анексії Росією Криму та початку АТО на Донбасі, на каналі "1+1" вийшов містичний серіал "Відьма". У ньому також зіграли російські актори, які зараз мовчать або підтримують війну в Україні, наприклад, Максим Радугін.

У "Відьмі" також зіграла Заслужена актриса України Олена Стефанська

2018 року співак Олександр Пономарьов зняв Лозу у своєму кліпі на україномовну пісню "Найкраща". У ньому також зіграв український актор Юрія Дяк, який сьогодні підтримує Україну та допомагає з грошовими зборами для потреб ЗСУ.

Що говорить Євгенія Лоза про вторгнення Росії в Україну

Скажімо одразу — нічого. Актриса жодного слова не промовила, жодного посту в соцмережі не виклала про війну на батьківщині та вбивства росіянами мирних громадян. Свою сторінку в Інстаграмі Євгенія обмежила для людей, які перебувають на території України.

У січні 2023 року актриса заявила про смерть 69-річного батька Федора. 26 жовтня цього року Лоза привітала маму з днем народження. Родички, які мешкали в українській Луганщині, як ні в чому не бувало святкують, поки над головами українців літають російські ракети.

Євгенія Лоза та її мама Людмила Костянтинівна. Фото: instagram.com/loza_jenya

У травні 2022 року актор Тарас Цимбалюк у програмі "Зірковий шлях" засудив мовчання колеги-українки: "Коли почалася війна, ми почали писати. Та сама Женя Лоза. Я говорю: "Женько, ти українка, не мовчи. У тебе 800 тисяч підписників, не можна мовчати"… Женя Лоза написала, що в неї дуже хвора мама, вона не хоче ризикувати. Ризикувати у чому?"

Актриса була заміжня одного разу. З 22 серпня 2019 року по 27 травня 2020 року вона була у шлюбі з актором Антоном Батирєвим, який є затятим прихильником війни проти України. Українська актриса Леся Самаєва розповіла в інтерв'ю obozrevatel, що Батирєв забитий татуюваннями з радянськими символами.

"Актора Антона Батирєва фактично Україна зробила зіркою. У Москві про нього ніхто не знав, почали дізнаватися завдяки картинам Байрак. У принципі всі свої ролі він зіграв тут", — заявила Самаєва у квітні.

Євгенія Лоза та Антон Батирєв не пробули у шлюбі й року

Раніше ми повідомляли про смерть російської актриси Світлани Світличної. "Телеграф" писав, що говорила про війну зірка "Діамантової руки".