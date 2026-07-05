"Чекаємо на ваш дует із Кобзоном". Українці розмазали путіністку Валерію (фото)

Любительку Путіна принизили після нового допису

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Російська співачка Валерія (справжнє ім'я — Алла Перфілова), яка роками відкрито підтримує кремлівський режим і війну проти України, нарвалася на хвилю насмішок у соцмережі Threads. Після чергової публікації артистку буквально засипали саркастичними коментарями, нагадавши їй про її проросійську позицію.

58-річна виконавиця опублікувала серію світлин із гастролей у російському Благовєщенську, однак замість захоплення отримала чимало глузливих реакцій від українських користувачів.

У коментарях їй написали: "Переїжджайте в Благоздохненськ", "Чому Threads мені рекомендує це старе ла*но", "Валерію, ви найкраща! З нетерпінням чекаємо на ваш дует з неперевершеним Йосипом Кобзоном або хоча б з вашим чоловіком Євгеном Пригожиним" (іронічний жарт із порівнянням чоловіка співачки Йосипа Пригожина та ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, які вже померли), "Досі жива?", "Чучело", "стара швабра Холерія".

Окремі користувачі також звернули увагу на те, що прихильниця кремлівської політики користується соцмережею, яка заблокована на території Росії. "Взагалі дивно бачити справжніх патріотів Росії у заборонених мережах. Ще й через VPN мабуть… Фу…", — написали під її дописом.

Нагадаємо, Валерія разом зі своїм чоловіком, музичним продюсером Йосипом Пригожиним, підтримала агресивну політику Кремля ще у 2014 році після окупації Криму та початку війни на сході України. Співачка неодноразово виступала перед російськими військовими та брала участь у пропагандистських заходах.

Валерія і Йосип Пригожин

Крім того, артистка публічно підтримує військові рішення Путіна, а у 2018 році була його довіреною особою під час президентських виборів у Росії.