Відома причина смерті зірки "Вічного зову"

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У п’ятницю, 3 липня, померла відома російська актриса Катерина Жемчужна, якій було 82 роки. Про її смерть стало відомо лише наступного дня, інформацію підтвердила дочка артистки.

Жемчужна здобула широку популярність завдяки ролям у радянських та російських проєктах. Серед найвідоміших робіт — серіал "Вічний зов", фільми "Карнавал", "Табор іде в небо", а також участь у картинах "Де міститься нофелет?", "Королева Марго", "Циганське щастя", "Циганка Аза", "Кармеліта" та інших. Загалом у її фільмографії — понад 40 кіно- та телепроєктів.

Від чого померла актриса?

За даними Telegram-каналу Mash, причиною смерті народної артистки Росії стала тромбоемболія — у неї відірвався тромб. Раніше актриса перенесла ішемічний інсульт, а останніми роками пережила особисту втрату — смерть чоловіка, режисера Московського музично-драматичного циганського театру "Ромен" Георгія Жемчужного, який помер від онкологічного захворювання.

Жемчужна з чоловіком

Катерина Булдиженко (дівоче прізвище актриси) народилася 28 березня 1944 року у Тулі. Вона довгі роки була з театром "Ромен" і вважалася однією з найвідоміших представниць циганської акторської школи.

Що говорила про війну в Україні?

Щодо суспільно-політичної позиції, Жемчужна останніми роками не робила публічних заяв про війну в Україні, обмежуючись переважно інтерв’ю про творчість, сім’ю та власну кар’єру. При цьому навіть під час повномасштабної війни вона всіляко хвалила Росію за те, що та зробила для неї.

Нагадаємо, що 4 липня 2006 року в Україні помер російський актор Андрій Краско. Також цього дня 2010 року помер український актор Юрій Тавров, який зіграв роль коваля Вакули у фільмі-казці "Вечори на хуторі біля Диканьки".