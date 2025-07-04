Помер в Україні, хоча народився у Росії: як виглядає могила актора Андрія Краско, якого у 48 років убив алкоголь

Раптова смерть наздогнала актора в Одеській області

Російський актор Андрій Краско не дожив до свого 49-річчя один місяць. Чоловік раптово помер під час зйомок серіалу "Ліквідація", що проходили на Одещині у 2006 році.

Артист, відомий за проєктами "Агент національної безпеки", "Диверсант", "9 рота" і "Грозові ворота", народився 10 серпня 1957 року в Ленінграді (нині Санкт-Петербург) у родині відомого радянського актора театру та кіно Івана Краско (ще був студентом) та вчительки Кіри Петрової. Після розлучення Андрія виховувала мама, але вже у 2 роки він з’явився на сцені з батьком.

У 1969-1974 роках Краско навчався у Театрі юнацької творчості при Ленінградському Палаці піонерів. Один сезон працював монтувальником декорацій у Театрі імені Комісаржевської. Через рік вступив до Інституту сценічних мистецтв, який закінчив у 1979 році, після чого був розподілений у Томський театр юного глядача. Того ж року дебютував у кіно. Тоді ж пішов до армії, де служив у військах протиповітряної оборони в Архангельській області.

Андрій Краско у молодості

Широку популярність актор отримав завдяки ролі Краснова у серіалі "Агент національної безпеки" (1998-2004). Після його виходу чоловік отримав безліч пропозицій про зйомки, особливо у воєнних фільмах.

Андрій Краско у серіалі "Агент національної безпеки"

Остання роль

Останньою роботою Краско став серіал "Ліквідація", де він мав зіграти роль Фими Петрова на прізвисько "Напівжид", але через його раптову смерть усі сцени за участю актора були вилучені. Андрій пішов із життя 4 липня 2006 року на 49-му році життя під час зйомок у місті Овідіополь (Одеська область) — причиною стала серцева недостатність. Медики прибули надто пізно — актор помер на руках своєї громадянської дружини Світлани Кузнєцової.

Андрій Краско на зйомках серіалу "Ліквідація"

За словами режисера серіалу Сергія Урсуляка, причиною смерті Краско стала спроба вивести чоловіка зі стану тривалого алкогольного сп’яніння. Про це він розповів журналісту Дмитру Гордону у жовтні 2017 року.

"В Андрійка були пороки, про які знав він сам, знали його друзі — загалом, знали всі, і, звичайно, режисери, які працювали з ним, від цього страждали. У мене була з Краско серйозна розмова перед початком, тому що я побоювався зривів. Чесно кажучи, я не люблю артистів, що п'ють, дуже не люблю — при тому, що вважав, що Андрій — актор видатний, розумів: його звичка може перешкодити роботі. Розмову провів — він пообіцяв, що все буде добре, і справді перший блок відпрацював чудово, а потім, коли через місяць повернувся, початок був нормальним — і раптом через день я побачив, що він не у формі", — згадував Урсуляк.

Поховали актора 7 липня 2006 року на цвинтарі селища Комарове під Санкт-Петербургом. Через рік, 4 липня, до роковин смерті на могилі Краско встановили пам’ятник із чорного граніту з його портретом та зображенням театральних масок.

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