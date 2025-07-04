Умер в Украине, хотя родился в России: как выглядит могила актера Андрея Краско, которого в 48 лет убил алкоголь

Внезапная смерть догнала актера в Одесской области

Российский актер Андрей Краско не дожил до своего 49-летия один месяц. Мужчина внезапно скончался во время съемок сериала "Ликвидация", проходившие в Одесской области в 2006 году.

Артист, известный по проектам "Агент национальной безопасности", "Диверсант", "9 рота" и "Грозовые ворота", родился 10 августа 1957 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье известного советского актера театра и кино Ивана Краско (еще был студентом) и учительницы Киры Петровой. После развода Андрея воспитывала мама, но уже в 2 года он появился на сцене с отцом.

В 1969-1974 годах Краско учился в Театре юношеского творчества при Ленинградском Дворце пионеров. Один сезон работал монтировщиком декораций в Театре имени Комиссаржевской. Через год поступил в Институт сценических искусств, который окончил в 1979 году, после чего был распределен в Томский театр юного зрителя. В том же году дебютировал в кино. Тогда же пошел в армию, где служил в войсках противовоздушной обороны в Архангельской области.

Андрей Краско в молодости

Широкую известность актер получил благодаря роли Краснова в сериале "Агент национальной безопасности" (1998-2004). После его выхода мужчина получил множество предложений о съемках, в особенности в военных фильмах.

Андрей Краско в сериале "Агент национальной безопасности"

Последняя роль

Последней работой Краско стал сериал "Ликвидация", где он должен был сыграть роль Фимы Петрова по прозвищу "Полужид", но из-за его внезапной смерти все сцены с участием актера были удалены. Андрей ушел из жизни 4 июля 2006 на 49-м году жизни во время съемок в городе Овидиополь (Одесская область) — причиной стала сердечная недостаточность. Медики прибыли слишком поздно — актер скончался на руках своей гражданской жены Светланы Кузнецовой.

Андрей Краско на съемках сериала "Ликвидация"

По словам режиссера сериала Сергея Урсуляка, причиной смерти Краско стала попытка вывести мужчину из состояния длительного алкогольного опьянения. Об этом он рассказал журналисту Дмитрию Гордону в октябре 2017 года.

"У Анд­рюши были пороки, о которых знал он сам, знали его друзья — в общем-то, знали все, и, конечно, режиссеры, работавшие с ним, от этого страдали. У меня был с Краско серьезный разговор перед началом, потому что я опасался срывов. Честно говоря, я не люблю пьющих артистов, очень не люблю — при том, что считал, что Андрюша — актер выдающийся, понимал: его привычка может помешать работе. Беседу провел — он пообещал, что все будет хорошо, и действительно, первый блок отработал замечательно, а потом, когда через месяц вернулся, начало было нормальным — и вдруг через день я увидел, что он не в форме", — вспоминал Урсуляк.

Похоронили актера 7 июля 2006 года на кладбище поселка Комарово под Санкт-Петербургом. Спустя год, 4 июля, к годовщине смерти на могиле Краско установили памятник из черного гранита с его портретом и изображением театральных масок.

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