Був зіркою фільмів СРСР, а тепер спочиває у заростях: як виглядає занедбана могила В’ячеслава Шалевича з "Капітанської дочки"

Про радянську зірку росіяни забули через 8 років після його смерті

Народний артист РРФСР В’ячеслав Шалевич дебютував у кіно 1958 року, зігравши головного антагоніста — офіцера Олексія Швабріна — у фільмі "Капітанська дочка". Ця роль принесла акторові театру славу та визнання. У 2016 році здоров’я Шалевича сильно похитнулося.

Майбутній артист народився 1934 року в Москві. Після закінчення школи вступив до Театрального училища імені Щукіна, а пізніше був прийнятий до Театру імені Вахтангова, якому присвятив майже 60 років свого життя. Паралельно, з 1998 до 2012 рік Шалевич керував Московським драматичним театром імені Рубена Симонова.

Актор виконав близько 70 різноманітних ролей у кіно: від лиходія Швабріна в "Капітанській дочці" та спортсмена Дуганова в "Хокеїстах" до історичних постатей, наприклад таких як Ален Даллес ("17 миттєвостей весни").

Як помер В’ячеслав Шалевич і де похований

В’ячеслав Шалевич пішов із життя у 2016 році та був похований на Ваганьковському цвинтарі, дільниця 43. Причиною смерті стали пневмонія та зупинка серця. Підключення до апарату ШВЛ не допомогло.

Як виглядає могила В’ячеслава Шалевича

Через 8 років після смерті 82-річного артиста шанувальники та навіть родичі забули про чоловіка. І якщо спочатку його поховання хтось доглядав, то сьогодні воно виглядає занедбаним.

Як виглядала могила Шалевича раніше

Місце поховання артиста не огороджено, що, можливо, і стало причиною його занедбаного стану. Зарості невідомих рослин, опале листя і порожня ваза для квітів створюють гнітюче враження.

Як виглядає могила В’ячеслава Шалевича

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