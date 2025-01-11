Рус

Був зіркою фільмів СРСР, а тепер спочиває у заростях: як виглядає занедбана могила В’ячеслава Шалевича з "Капітанської дочки"

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
В’ячеслав Шалевич зіграв у "Капітанській дочці" офіцера Швабріна Новина оновлена 11 січня 2025, 08:40
В’ячеслав Шалевич зіграв у "Капітанській дочці" офіцера Швабріна. Фото Колаж "Телеграфу"

Про радянську зірку росіяни забули через 8 років після його смерті

Народний артист РРФСР В’ячеслав Шалевич дебютував у кіно 1958 року, зігравши головного антагоніста — офіцера Олексія Швабріна — у фільмі "Капітанська дочка". Ця роль принесла акторові театру славу та визнання. У 2016 році здоров’я Шалевича сильно похитнулося.

Майбутній артист народився 1934 року в Москві. Після закінчення школи вступив до Театрального училища імені Щукіна, а пізніше був прийнятий до Театру імені Вахтангова, якому присвятив майже 60 років свого життя. Паралельно, з 1998 до 2012 рік Шалевич керував Московським драматичним театром імені Рубена Симонова.

Актор виконав близько 70 різноманітних ролей у кіно: від лиходія Швабріна в "Капітанській дочці" та спортсмена Дуганова в "Хокеїстах" до історичних постатей, наприклад таких як Ален Даллес ("17 миттєвостей весни").

Як помер В’ячеслав Шалевич і де похований

В’ячеслав Шалевич пішов із життя у 2016 році та був похований на Ваганьковському цвинтарі, дільниця 43. Причиною смерті стали пневмонія та зупинка серця. Підключення до апарату ШВЛ не допомогло.

Як виглядає могила В’ячеслава Шалевича

Через 8 років після смерті 82-річного артиста шанувальники та навіть родичі забули про чоловіка. І якщо спочатку його поховання хтось доглядав, то сьогодні воно виглядає занедбаним.

могила в’ячеслава шалевича
Як виглядала могила Шалевича раніше

Місце поховання артиста не огороджено, що, можливо, і стало причиною його занедбаного стану. Зарості невідомих рослин, опале листя і порожня ваза для квітів створюють гнітюче враження.

в’ячеслав шалевич могила
Як виглядає могила В’ячеслава Шалевича
в’ячеслав шалевич могила пам’ятник

Раніше ми писали про Юрія Ніколаєва, що став путіністом. Ведучий, який хворіє на онкологію, підтримав війну в Україні.

Теги:
#Могила #В'ячеслав Шалевич