Ведучий "Ранкової зірки" обрав бік зла

Російський ведучий Юрій Ніколаєв, який радував своєю добродушністю багатьох глядачів у програмах "Ранкова пошта" та "Ранкова зірка", підтримав вторгнення Росії в Україну. Чоловік багато років веде боротьбу з раком, але на старості років у нього ще вистачає сил підтримувати вбивства мирних людей.

Народився він 16 грудня 1948 року в Кишиневі (Молдова), його батько працював у МВС, а мати була капітаном НКВС. Після закінчення ГІТІСу в 1970 році Ніколаєв працював у театрі та кіно, але найбільшу популярність отримав як телеведучий.

З 1975 по 1991 шоумен вів популярну музичну програму "Ранкова пошта", а в 1990-х — "Ранкова зірка". У 2009 році став ведучим програми "Надбання республіки" на пропагандистському "Першому каналі". Мав проблеми на роботі через алкоголізм.

Ніколаєв удостоєний звань Заслуженого артиста РФ (1994) та Народного артиста РФ (1998). Також нагороджений "Почесною грамотою Президента Російської Федерації" — отримав з рук диктатора Путіна у 2018 році.

У 2007 році у Ніколаєва діагностували рак кишечника. Він пройшов курс лікування, але хвороба періодично повертається. У листопаді 2024 року повідомлялося про його госпіталізацію із запаленням легень. Стан оцінювалося як середньої тяжкості.

Як виглядає Юрій Ніколаєв зараз

Одружений на Елеонорі Гравіс. Пара бездітна. У 2013 році на телеканалі "Дождь" підтримав ухвалення закону у РФ, який забороняє "пропаганду гомосексуалізму".

Ніколаєв із дружиною Елеонорою

Що говорить про війну Юрій Ніколаєв

2022 року поскаржився на антиросійські санкції, які відчув на собі. Артист звик до закордонних поїздок до Іспанії та Італії, де він часто був у відпустках. Щоб не втратити обличчя, розхвалив "Підмосков’я і Сочі".

"Я не можу виїхати за кордон, так зараз ніхто не може цього зробити. Чи засмучує це? Не те щоб дуже. Але ні, так ні… У Підмосков’ї чи Сочі – в нашій країні дуже багато гарних місць, які можна відкрити для себе", — заявив Ніколаєв.

Як виглядає Юрій Ніколаєв зараз

"Заагрився" на антивоєнних колег, які виїхали з Росії через агресивну політику Путіна: "Хто поїхав, значить, він проти нас, значить, йому або їй дороги назад до Росії вже немає, повинні бути закриті всі концертні майданчики тут. Там — працюйте, а дороги назад бути не може йому чи їй. Я патріот".

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