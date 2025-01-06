Спотворена актриса зараз живе на самоті

Акторку свого часу називали дівчиною "інопланетної краси". Вона була красунею зі східними рисами обличчя та аристократичною зовнішністю, проте невдала пластика спотворила Анастасію Вертинську, позбавивши її ролей у кіно.

В особистому житті ситуація склалася так само. Попри два шлюби та довгострокові романи, Ассоль із фільму "Пурпурові вітрила" сьогодні живе на самоті.

Шлюб із путіністом Михалковим

1966 року Вертинська вийшла заміж за режисера Микиту Михалкова — нинішнього затятого пропагандиста, який підтримує війну проти України. Їхній шлюб тривав недовго, але в цьому союзі народився син Степан Михалков, який став відомим ресторатором та продюсером.

Через три роки після появи сина подружжя розійшлося. Михалков хотів перетворити дружину на домогосподарку, але сама Вертинська віддала перевагу кар’єрі. Попри розлучення, колишні зберегли дружні стосунки.

На фото: Степан Михалков із батьками

20-річний роман з Єфремовим і шлюб з Градським

Художній керівник театру "Сучасник" Олег Єфремов (батько путініста Михайла Єфремова) не раз надавав актрисі підтримку як у творчій діяльності, так і за її межами. Численні спільні роботи в театрі та кіно зблизили пару — навіть попри те, що сам Єфремов був одружений з актрисою Аллою Покровською. На той момент Вертинській було 25 років, а режисерові – 42.

Вертинська та Єфремов

Заміж молоду актрису Єфремов не кликав, який хоч і перебував в офіційному шлюбі з Покровською, але жив окремо через свої постійні зради. Вертинська не стала чекати, і коли її почуття до режисера вщухли, 1976 року Анастасія вийшла заміж за музиканта Олександра Градського. Шлюб пари тривав лише пару років.

Актриса з Олександром Градським

Вкрала чужого чоловіка на 2 місяці

1978 року Вертинська захопилася актором і режисером Михайлом Козаковим, який заради неї залишив дружину. Проте їхні стосунки швидко закінчилися: Михайло був хоч і зачарований жінкою, але спільне життя показало, що актриса не прагнула сімейного побуту. За кілька місяців пара розсталася.

Вертинська та Козаков

Після цього Вертинська більше не одружувалася і сьогодні живе на самоті, уникаючи уваги публіки та ЗМІ. Колишня зірка має чотирьох онуків. Сину Степану актриса часто допомагає, куруючи кухарів у його московських ресторанах.

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