Все заради чоловіка-зрадника: як до пластичних операцій виглядала "жінка-кішка", яка померла у 84 роки

Розбила сім’ю Джоселін Вільденштейн росіянка

Швейцарська світська левиця Джоселін Вільденштейн раптово померла 31 грудня — за кілька годин до святкування 2025 року. Вона прославилася своїми численними та радикальними пластичними операціями, а також гучним розлученням у 1999 році з французьким мільярдером.

Джоселін можна вважати прикладом того, як прагнення до краси може вийти за рамки розумного. Однак спочатку Вільденштейн була цілком задоволена своєю зовнішністю. Вона вийшла заміж за торговця творами мистецтва Алека Вільденштейна і насолоджувалася розкішним життям до того моменту, поки не застала чоловіка в ліжку з російською моделлю Любою Ступаковою.

Щоб утримати Алека, Джоселін вирішила піти на радикальний крок – стати "жінкою-кішкою". Це нібито мало вразити чоловіка, який був затятим мисливцем і любив левів. Попри зусилля, нескінченні звернення до пластичних хірургів, бізнесмен пішов до росіянки (сам він помер у 2008 році у віці 67 років), а Джоселін через свої зовнішні перетворення отримала прізвисько "наречена Вільденштейна" — натяк на "наречену Франкенштейна".

Алек та Джоселін Вільденштейн. Фото: instagram.com

Джоселін зважилася на пластичну операцію вперше ще у шлюбі з мільярдером. За даними ЗМІ, жінка вклала понад 2 мільйони доларів на операцію, щоб стати "кішкою".

Фото: Getty Images

Як "жінка-кішка" виглядала до пластики

Джоселін Вільденштейн до пластики

Хоча після розлучення Джоселін стала володаркою значного статку, 2018 року вона заявила про своє банкрутство. З 2003 року Вільденштейн знаходилася у стосунках із модельєром Ллойдом Кляйном.

Саме дизайнер повідомив про смерть жінки. Новий рік пара мала зустріти разом у Парижі, але за кілька годин до святкування обидва задрімали. Коли Ллойд прокинувся, то побачив біля себе холодне тіло коханої.

Ллойд Кляйн та Джоселін. Фото: Getty Images

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