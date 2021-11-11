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Явно перебір: топ-5 найневдаліших перевтілень зірок за допомогою пластичної хірургії

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Топ-5 зірок, які зіпсували свою зовнішність пластикою Новина оновлена 11 листопада 2021, 11:28
Топ-5 зірок, які зіпсували свою зовнішність пластикою

Серед знаменитостей із невдалою пластикою не лише жінки!

Хто б із нас не хотів продовжити молодість? Напевно, кожна дівчина, та й хлопці теж, хотіли б залишатися молодими-красивими довше. З одного боку, правильне харчування, спорт та догляд за собою — ось складові, які нам допоможуть, але для цього потрібні велике терпіння та зусилля. А якщо є можливість, то чому б не звернутися "по допомогу" до косметолога, а то й пластичного хірурга, як це робить велика кількість знаменитостей.

І якщо одні зірки зуміли вчасно зупинитися і незначні зміни лише допомогли їм у кар’єрі, то є й ті, хто неабияк понівечив себе пластичною хірургією.

"Телеграф" представляє до Вашої уваги топ-5 голлівудських зірок, які зіпсували свою зовнішність нерозумною пластикою.

Джослін Вільденштейн

"Жінка-кішка", яка реально лякає публіку своїм зовнішнім виглядом. Якщо іноді приховати пластику можливо, тут неозброєним оком видно, що операції були, і не раз. І хоч "за легендою" вона робила це в ім’я кохання, адже її коханий любив полювання на котячих, вона все одно залишилася одна, та ще й зі знівеченим обличчям.

Джослін Вільденштейн до та після пластики
Джослін Вільденштейн до та після пластики

Лара Флінн Бойл

Після виходу серіалу "Твін Пікс" актриса була на піку популярності. Багато режисерів хотіли, щоб артистка знімалася у них у картинках, деякі навіть одразу писали ролі "під Лару". Мабуть, це дуже лестило актрисі, і вона вирішила себе ще більше "удосконалити". Лара Флінн Бойл перенесла безліч операцій: підтяжку повік та брів, зміну форми носа, збільшення губ. Але це її лише зіпсувало.

Лара Флінн Бойл до та після пластики
Лара Флінн Бойл до та після пластики

Мелані Гріффіт

Мелані Гріффіт – велика шанувальниця уколів краси та пластики. Попри те, що вона з її природною красою змогла отримати одного з найсексуальніших чоловіків у світі — Антоніо Бандераса, не зупинило актрису від пластики. Нескінченні підтяжки та ін’єкції ботоксу, збільшення губ, ринопластика, підтяжка повік – лише позбавили її чоловіка та популярності.

Мелані Гріффіт до та після пластики
Мелані Гріффіт до та після пластики

Тара Рід

Красуня-блондинка з фільму "Американський пиріг" після виходу картини вирішила, що для такої суперпопулярності вона не надто гарна. Тара вирішила піти "коротким шляхом" і лягла під ніж хірурга. Але численні ліпосакції, мамопластика та ринопластика, а також уколи ботоксу зробили лише гірше.

Тара Рід до та після пластики
Тара Рід до та після пластики

Міккі Рурк

69-річний актор "вдарився" у пластику через те, що свого часу, зав’язавши з кінокар’єрою, вирішив займатися боксом. В результаті він отримав кілька переломів носа, підборіддя та вилиць. Щоб усе це виправити та повернути собі статус секс-символу, Рурк звернувся до пластичного хірурга. Але результат все одно негативний.

Міккі Рурк до та після пластики
Міккі Рурк до та після пластики

Раніше "Телеграф" писав, хто зі знаменитостей змінив стать і не пошкодував про це.

Теги:
#Знаменитості #Пластична хірургія #Міккі Рурк #Мелані Гріффіт #Пластика #Тара Рід #Лара Флінн Бойл
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