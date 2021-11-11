Явно перебір: топ-5 найневдаліших перевтілень зірок за допомогою пластичної хірургії

Серед знаменитостей із невдалою пластикою не лише жінки!

Хто б із нас не хотів продовжити молодість? Напевно, кожна дівчина, та й хлопці теж, хотіли б залишатися молодими-красивими довше. З одного боку, правильне харчування, спорт та догляд за собою — ось складові, які нам допоможуть, але для цього потрібні велике терпіння та зусилля. А якщо є можливість, то чому б не звернутися "по допомогу" до косметолога, а то й пластичного хірурга, як це робить велика кількість знаменитостей.

І якщо одні зірки зуміли вчасно зупинитися і незначні зміни лише допомогли їм у кар’єрі, то є й ті, хто неабияк понівечив себе пластичною хірургією.

"Телеграф" представляє до Вашої уваги топ-5 голлівудських зірок, які зіпсували свою зовнішність нерозумною пластикою.

Джослін Вільденштейн

"Жінка-кішка", яка реально лякає публіку своїм зовнішнім виглядом. Якщо іноді приховати пластику можливо, тут неозброєним оком видно, що операції були, і не раз. І хоч "за легендою" вона робила це в ім’я кохання, адже її коханий любив полювання на котячих, вона все одно залишилася одна, та ще й зі знівеченим обличчям.

Джослін Вільденштейн до та після пластики

Лара Флінн Бойл

Після виходу серіалу "Твін Пікс" актриса була на піку популярності. Багато режисерів хотіли, щоб артистка знімалася у них у картинках, деякі навіть одразу писали ролі "під Лару". Мабуть, це дуже лестило актрисі, і вона вирішила себе ще більше "удосконалити". Лара Флінн Бойл перенесла безліч операцій: підтяжку повік та брів, зміну форми носа, збільшення губ. Але це її лише зіпсувало.

Лара Флінн Бойл до та після пластики

Мелані Гріффіт

Мелані Гріффіт – велика шанувальниця уколів краси та пластики. Попри те, що вона з її природною красою змогла отримати одного з найсексуальніших чоловіків у світі — Антоніо Бандераса, не зупинило актрису від пластики. Нескінченні підтяжки та ін’єкції ботоксу, збільшення губ, ринопластика, підтяжка повік – лише позбавили її чоловіка та популярності.

Мелані Гріффіт до та після пластики

Тара Рід

Красуня-блондинка з фільму "Американський пиріг" після виходу картини вирішила, що для такої суперпопулярності вона не надто гарна. Тара вирішила піти "коротким шляхом" і лягла під ніж хірурга. Але численні ліпосакції, мамопластика та ринопластика, а також уколи ботоксу зробили лише гірше.

Тара Рід до та після пластики

Міккі Рурк

69-річний актор "вдарився" у пластику через те, що свого часу, зав’язавши з кінокар’єрою, вирішив займатися боксом. В результаті він отримав кілька переломів носа, підборіддя та вилиць. Щоб усе це виправити та повернути собі статус секс-символу, Рурк звернувся до пластичного хірурга. Але результат все одно негативний.

Міккі Рурк до та після пластики

Раніше "Телеграф" писав, хто зі знаменитостей змінив стать і не пошкодував про це.