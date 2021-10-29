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"Не у своєму тілі": знаменитості, які змінили стать і стали ще популярнішими

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Зірки, які змінили стать Новина оновлена 29 жовтня 2021, 10:21
Зірки, які змінили стать

Ці сміливі знаменитості не побоялися втратити кар’єру заради власного комфорту та щастя.

Іноді буває таке, що людина почувається "не у своїй тарілці" і це стосується не місця, в якому він живе або працює, а тіла, в якому вона народилася. У світі існує безліч випадків, коли жінки почуваються чоловіками і, навпаки, чоловіки — жінками. І лише одиниці зізнаються в цьому насамперед самим собі, а також усьому світу. А найсміливіші навіть наважуються на кардинальні зміни у своєму житті і роблять все, щоб стати тим, ким вони себе відчувають.

"Телеграф" склав топ-5 знаменитостей, які вирішили, що живуть не у своєму тілі та зробили операцію зі зміни статі.

Брюс Дженнер — Кейтлін Дженнер

Фото до та після зміни статі Кейтлін Дженнер
Фото до та після зміни статі Кейтлін Дженнер

Колись спортсмен-легкоатлет, олімпійський чемпіон, батько двох прекрасних дочок — Кайлі та Кендал Дженнер Брюс Дженнер, а зараз — одна з найзнаменитіших трансгендерних жінок у світі Кейтлін Дженнер. Про своє рішення тоді ще Брюс заявив у 2014 році, одразу після розлучення з матір’ю сімейства Кардаш’ян-Дженнер – Кріс Дженнер. Чоловік заявив, що почувається жінкою і розпочав складний етап перевтілення, який закінчився у 2017 році.

Брати Вачовскі – сестри Вачовскі

Фото до та після зміни статі Лани Вачовскі
Фото до та після зміни статі Лани Вачовскі

Відомі режисери, які зняли культову "Матрицю", ще недавно були тандемом двох талановитих братів Ларрі та Енді, а тепер це тандем сестер — Лани та Ліллі. Ларрі Вачовскі першим зізнався, що все життя відчував себе жінкою, і в 2012 році на прем’єрі "Хмарного атласу" він з’явився вже жінкою з яскравою зачіскою Ланою.

Фото до та після зміни статі Ліллі Васовські
Фото до та після зміни статі Ліллі Васовські

Після перестав приховувати свою "натуру" і другий з братів — Енді. Він зізнався, що також давно почувається жінкою, і в результаті зважився на зміну статі, ставши Ліллі.

Еллен Пейдж — Елліот Пейдж

Фото до та після зміни статі Елліота Пейджа
Фото до та після зміни статі Елліота Пейджа

У грудні 2020 року тоді ще актриса Еллен Пейдж заявила, що вважає себе трансгендером і попросила сприймати її як чоловіка. Еллен зізналася, що почуває себе незручно в жіночому тілі та обміркувавши все, вона таки усвідомила і прийняла себе, як чоловіка. Навесні 2021 року Елліот Пейдж показав перші результати, які він зробив на шляху до зміни статі — актор видалив груди.

Валентина Сампайо

Фото до та після зміни статі Валентини Сампайо
Фото до та після зміни статі Валентини Сампайо

Відомий ангел Victoria’s Secret Валентина Сампайо колись була хлопчиком. Модель старанно приховує своє життя до зміни статі: ніхто не знає її першого імені, яке їй надали при народженні. Варто зазначити, що як жінка, Валентина до 24 років зуміла досягти великого успіху.

Честіті Боно — Чез Боно

Фото до та після зміни статі Чеза Боно
Фото до та після зміни статі Чеза Боно

Єдина донька Сонні Боно та співачки Шер — Честіті ще у 1995-му оголосила про свою гомосексуальну орієнтацію, а в 2008-му про рішення змінити стать. Все життя дівчина вважала, що народилася не в тілі, тому і зважилася на такий важливий крок, навіть попри негативну реакцію зіркової матері.

Раніше "Телеграф" писав про п’ять знаменитостей, які готуються стати матерями.

Теги:
#Знаменитість #Зміна статі #Трансгендер #Кейтлін Дженнер #Сестри Вачовські #Валентина Сампайо #Елліот Пейдж
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