"Не у своєму тілі": знаменитості, які змінили стать і стали ще популярнішими

Ці сміливі знаменитості не побоялися втратити кар’єру заради власного комфорту та щастя.

Іноді буває таке, що людина почувається "не у своїй тарілці" і це стосується не місця, в якому він живе або працює, а тіла, в якому вона народилася. У світі існує безліч випадків, коли жінки почуваються чоловіками і, навпаки, чоловіки — жінками. І лише одиниці зізнаються в цьому насамперед самим собі, а також усьому світу. А найсміливіші навіть наважуються на кардинальні зміни у своєму житті і роблять все, щоб стати тим, ким вони себе відчувають.

"Телеграф" склав топ-5 знаменитостей, які вирішили, що живуть не у своєму тілі та зробили операцію зі зміни статі.

Брюс Дженнер — Кейтлін Дженнер

Фото до та після зміни статі Кейтлін Дженнер

Колись спортсмен-легкоатлет, олімпійський чемпіон, батько двох прекрасних дочок — Кайлі та Кендал Дженнер Брюс Дженнер, а зараз — одна з найзнаменитіших трансгендерних жінок у світі Кейтлін Дженнер. Про своє рішення тоді ще Брюс заявив у 2014 році, одразу після розлучення з матір’ю сімейства Кардаш’ян-Дженнер – Кріс Дженнер. Чоловік заявив, що почувається жінкою і розпочав складний етап перевтілення, який закінчився у 2017 році.

Брати Вачовскі – сестри Вачовскі

Фото до та після зміни статі Лани Вачовскі

Відомі режисери, які зняли культову "Матрицю", ще недавно були тандемом двох талановитих братів Ларрі та Енді, а тепер це тандем сестер — Лани та Ліллі. Ларрі Вачовскі першим зізнався, що все життя відчував себе жінкою, і в 2012 році на прем’єрі "Хмарного атласу" він з’явився вже жінкою з яскравою зачіскою Ланою.

Фото до та після зміни статі Ліллі Васовські

Після перестав приховувати свою "натуру" і другий з братів — Енді. Він зізнався, що також давно почувається жінкою, і в результаті зважився на зміну статі, ставши Ліллі.

Еллен Пейдж — Елліот Пейдж

Фото до та після зміни статі Елліота Пейджа

У грудні 2020 року тоді ще актриса Еллен Пейдж заявила, що вважає себе трансгендером і попросила сприймати її як чоловіка. Еллен зізналася, що почуває себе незручно в жіночому тілі та обміркувавши все, вона таки усвідомила і прийняла себе, як чоловіка. Навесні 2021 року Елліот Пейдж показав перші результати, які він зробив на шляху до зміни статі — актор видалив груди.

Валентина Сампайо

Фото до та після зміни статі Валентини Сампайо

Відомий ангел Victoria’s Secret Валентина Сампайо колись була хлопчиком. Модель старанно приховує своє життя до зміни статі: ніхто не знає її першого імені, яке їй надали при народженні. Варто зазначити, що як жінка, Валентина до 24 років зуміла досягти великого успіху.

Честіті Боно — Чез Боно

Фото до та після зміни статі Чеза Боно

Єдина донька Сонні Боно та співачки Шер — Честіті ще у 1995-му оголосила про свою гомосексуальну орієнтацію, а в 2008-му про рішення змінити стать. Все життя дівчина вважала, що народилася не в тілі, тому і зважилася на такий важливий крок, навіть попри негативну реакцію зіркової матері.

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