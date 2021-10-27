5 вагітних зірок, які скоро стануть мамами
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Хтось стане мамою вперше
Пандемія COVID-19 – не завада для здійснення найголовнішої мрії у житті кожної жінки. Незважаючи на не райдужну ситуацію у світі, багато представниць прекрасної статі готові подарувати цій планеті маленьких карапузів.
"Телеграф" склав ТОП-5 знаменитостей, які перебувають при надії та найближчим часом стануть мамами.
Ешлі Грем
Американська модель плюс-сайз Ешлі Грем повідомила про свою другу вагітність у липні. Дівчина одружена з кінонокритиком і продюсером Джастіном Ервіном ще з 2010 року. Пара вже має спільну дитину — сина Айзека, який з’явився на світ у січні минулого року.
Кайлі Дженнер
Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", 24-річна американська модель та бізнес-вумен Кайлі Дженнер підтвердила свою вагітність у вересні цього року. Батьком майбутньої дитини є американський репер Тревіс Скотт, з яким дівчина вже виховує 3-річну доньку Стормі.
Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Британська модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі вагітна другою дитиною від голлівудського актора Джейсона Стейтема. Пара вже виховує первістка Джека Оскара Стейтема (2017). Цікаво, що знаменитості досі не одружилися — у відносинах зірки перебувають з 2010 року.
Дженніфер Лоуренс
31-річна американська актриса Дженніфер Лоуренс вагітна первістком. У жовтні 2019 року зірка "Голодних ігор" вийшла заміж за арт-агента Кука Маруні.
Крістіна Річчі
Зірка "Сімейки Аддамс", 41-річна актриса Крістіна Річчі оголосила про свою вагітність у серпні. Батьком дитини став зірковий стиліст-перукар Марк Хемптон. Також зірка має сина Фредді (2014), який народився у попередньому шлюбі Річчі з телевізійним продюсером Джеймсом Хеєрдегеном. Минулого року актриса подала на розлучення з Джейсоном, звинувативши його у домашньому насильстві.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що вагітна Ешлі Грем показала, як виглядає її фігура у яскравому купальнику.
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