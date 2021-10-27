5 беременных звезд, которые скоро станут мамами

Кто-то станет мамой впервые

Пандемия COVID-19 – не помеха для осуществления самой главной мечты в жизни каждой женщины. Несмотря на не радужную ситуацию в мире, многие представительницы прекрасного пола готовы подарить этой планете маленьких карапузов.

"Телеграф" составил ТОП-5 знаменитостей, которые находятся в положении и в ближайшее время станут мамами.

Эшли Грэм

Американская модель плюс-сайз Эшли Грэм сообщила о своей второй беременности в июле. Девушка замужем за кинонокритиком и продюсером Джастином Эрвином еще с 2010 года. У пары уже есть совместный ребенок — сын Айзек, который появился на свет в январе прошлого года.

Кайли Дженнер

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян", 24-летняя американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер подтвердила свою беременность в сентябре этого года. Отцом будущего ребенка является американский рэпер Трэвис Скотт, с которым девушка уже воспитывает 3-летнюю дочь Сторми.

Рози Хантингтон-Уайтли

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли беременна вторым ребенком от голливудского актера Джейсона Стейтема. Пара уже воспитывает первенца Джека Оскара Стейтема (2017). Интересно, что знаменитости до сих порт не поженились — в отношениях звезды находятся с 2010 года.

Рози Хантингтон-Уайтли беременна второй раз

Дженнифер Лоуренс

31-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс беременна первенцем. В октябре 2019 года звезда "Голодных игр" вышла замуж за арт-агента Кука Маруни.

Кристина Риччи

Звезда "Семейки Аддамс", 41-летняя актриса Кристина Риччи объявила о своей беременности в августе. Отцом ребенка стал звездный стилист-парикмахер Марк Хэмптон. Также у звезды есть сын Фредди (2014), который родился в предыдущем браке Риччи с телевизионным продюсером Джеймсом Хеердегеном. В прошлом году актриса подала на развод с Джейсоном, обвинив его в домашнем насилии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что беременная Эшли Грэм показала, как выглядит ее фигура в ярком купальнике.