Большая мамочка: беременная Эшли Грэм показала фигуру в купальнике (фото)

33-летняя модель "plus-size" предстала в ярком купальнике.

Американская модель Эшли Грэм, о второй беременности которой стало известно в июле, поделилась новыми фото своей фигуры.

На официальной странице знаменитости в Инстаграме, на которую подписано около 14 миллионов человек, Эшли разместила несколько фото с разных ракурсов, на которых предстает в ярко-оранжевом раздельном купальнике.

"Эти линии загара будут сумасшедшими", — подписала 33-летняя звезда, которая, к слову, считается самой высокооплачиваемой моделью "plus-size" в мире.

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Напомним, что впервые Эшли стала мамой в январе прошлого года — она родила мальчика — Айзека Менелика Джованни Эрвина. Модель находится в браке с видеооператором Джастином Эрвином с 14 августа 2010 года.

Ранее "Телеграф" писал, что Эшли Грэм призвала девушек со всего мира принимать себя такими, какими они есть.