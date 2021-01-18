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Голая Эшли Грэм показала свое тело без фотошопа (видео)

Голая Эшли Грэм показала свое тело без фотошопа (видео)
01:43 Сегодня Телеграф Фото: twitter

33-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм поделилась с поклонниками новым видео. Девушка не стесняется своего тела и призывает девушек со всего мира также принимать себя такими, какими они есть.

На коротком видео Эшли позирует только в трусиках на своей постели, демонстрируя свое тело без фотошопа. Модель предстала без макияжа, собрав волосы в пучок. Из украшений девушка выбрала только массивную цепочку и кольцо.

“Люблю себя, не каждый день, но в большинстве! В любом случае...” - подписала видео Грэм.

 
 
 
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Публикация от (@ashleygraham)

Ранее, “Телеграф” писал, что Эшли Грэм опубликовала обнаженное фото, на котором показала, как выглядит спустя девять месяцев после рождения первенца.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 545

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Модель, Эшли Грэм.
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