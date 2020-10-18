"Голая большая девочка": Эшли Грэм разделась перед зеркалом

Всемирно известная модель plus-size, решила показать, как выглядит спустя девять месяцев после рождения первенца, и опубликовала обнаженное фото.

Снимок модель разместила на своей странице в Инстаграм.

На фото Эшли предстала в полностью обнаженном виде, позируя перед большим зеркалом. Откровенный снимок модель сопроводила подписью: "Голая большая девочка".

Модель является представительницей бодипозитива и не устает демонстрировать свою любовь к своему телу. На снимке она в очередной раз показала, что не нужно стесняться своего тела, продемонстрировав следы растяжек, появившиеся во время беременности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 18 Окт 2020 в 7:38 PDT

Напомним, Эшли Грэм стала мамой 18 января 2020 года.

Ранее, "Телеграф" писал о том, что Эшли Грэм стала приглашенной звездой августовского номера журнала Elle, где также предстала обнаженной.