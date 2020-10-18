"Голая большая девочка": Эшли Грэм разделась перед зеркалом

Снимок модель разместила на своей странице в Инстаграм.
На фото Эшли предстала в полностью обнаженном виде, позируя перед большим зеркалом. Откровенный снимок модель сопроводила подписью: "Голая большая девочка".
Модель является представительницей бодипозитива и не устает демонстрировать свою любовь к своему телу. На снимке она в очередной раз показала, что не нужно стесняться своего тела, продемонстрировав следы растяжек, появившиеся во время беременности.
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Напомним, Эшли Грэм стала мамой 18 января 2020 года.
Ранее, "Телеграф" писал о том, что Эшли Грэм стала приглашенной звездой августовского номера журнала Elle, где также предстала обнаженной.