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Популярная модель plus-size Эшли Грэм стала матерью (Фото)

Популярная модель plus-size Эшли Грэм стала матерью (Фото)
09:59 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Радостной новостью модель поделилась в Инстаграм-сторис.

Известная американская модель plus-size Эшли Грэм поделилась на своей официальной странице в Инстаграм-сторис радостной новостью - она родила первенца.

32-летняя знаменитость впервые стала мамой в субботу, 18 января.

"В 18:00 в субботу наша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку в этот невероятный час", - написала Эшли в своем блоге.

Известно, что у супругов Эшли Грэм и фотографа Джастина Эрвина родился мальчик.

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Супруги пока не выкладывали фото своего малыша, а также не известно, какое имя получит первенец.

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Все по теме:

Беременность, Роды, Plus Size, Эшли Грэм, Американская модель, Джастин Эрвин.
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