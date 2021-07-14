Плюс-сайз модель Эшли Грэм во второй раз станет мамой

Популярная плюс-сайз модель Эшли Грэм снова готовится стать мамой. Знаменитость решила не затягивать с новой беременностью, и не упускать возможность, когда из-за пандемии больше времени проводится дома и его можно посвятить себе и ребенку. Напомним, что впервые Эшли стала мамой в январе 2020 года.

Радостной новостью модель поделилась на своей странице в Инстаграм. Грэм опубликовала трогательный снимок, который сделал муж Эшли и отец будущего малыша – фотограф Джастин Эрвин.

На фото модель предстала обнаженной, немного прикрывшись длинной белоснежной рубашкой, на фоне пейзажа в тумане. Стоит отметить, что животик у Эшли достаточно большой уже. Вполне вероятно, что она родит уже осенью.

"Я только начинаю осознавать и понимать, что эта следующая глава означает для нас", - написала под фот Грэм.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Эшли Грэм показала свое тело без "прикрас" и призвала девушек со всего мира также принимать себя такими, какими они есть.