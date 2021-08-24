Велика матуся: вагітна Ешлі Грем показала фігуру в купальнику (фото)

33-річна модель "plus-size" постала в яскравому купальнику.

Американська модель Ешлі Грем, про другу вагітність якої стало відомо в липні, поділилася новими фото своєї фігури.

На офіційній сторінці знаменитості в Інстаграмі, на яку підписано близько 14 мільйонів людей, Ешлі розмістила кілька фото з різних ракурсів, на яких постає в яскраво-помаранчевому роздільному купальнику.

"Ці лінії засмаги будуть божевільними", — підписала 33-річна зірка, яка, до речі, вважається найбільш високооплачуваною моделлю "plus-size" в світі.

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Нагадаємо, що вперше Ешлі стала мамою в січні минулого року — вона народила хлопчика — Айзека Менелика Джованні Ервіна. Модель знаходиться в шлюбі з відеооператором Джастіном Ервіном з 14 серпня 2010 року.

Раніше "Телеграф" писав, що Ешлі Грем закликала дівчат з усього світу приймати себе такими, якими вони є.