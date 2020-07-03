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Звезда "Семейки Аддамс" заявила о домашнем насилии и подала на развод

Звезда "Семейки Аддамс" заявила о домашнем насилии и подала на развод
Обновлено 17:12 Сегодня Телеграф
40-летняя американская актриса Кристина Риччи призналась СМИ о жестоком обращении ее мужа, телевизионного продюсера Джеймса Хеердегена. Знаменитости даже пришлось обратиться в полицию для получения защиты.

В четверг, 2 июля, Кристина Риччи подала документы на развод с мужем Джеймсом Хеердегеном. Причиной такого неожиданного решения стало обвинения актрисы в домашнем насилии со стороны супруга.

Как стало известно, рано утром 25 июня Хеердеген избил 40-летнюю Риччи, после чего актриса получила от полиции охранный ордер. Теперь мужчине запрещено контактировать и приближаться к супруге.

Уже сейчас появились некоторые детали начавшегося бракоразводного процесса. Кристину Риччи будет представлять в суде адвокат Саманта Спектор, которая четыре года назад защищала Эмбер Херд во время скандального бракоразводного процесса с Джонни Деппом.

Развод Эмбер Херд и Джонни Деппа: лучшая подруга актриса отказалась выступить в суде

В качестве причины для развода с супругом, в браке с которым 40-летняя актриса прожила около семи лет, Кристина Риччи указала "непримиримые разногласия". Также известно, что знаменитость будет добиваться единоличной юридической и физической опеки над их с Джеймсом сыном, пятилетним Фредди.

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Все по теме:

Развод, Насилие, Кристина Риччи, Джеймс Хеердеген.

Автор:

Телеграф
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