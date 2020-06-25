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Развод Эмбер Херд и Джонни Деппа: лучшая подруга актриса отказалась выступить в суде

Развод Эмбер Херд и Джонни Деппа: лучшая подруга актриса отказалась выступить в суде
21:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
Близкая подруга актрисы Эмбер Херд Аманда де Кадене резко отказалась поддерживать ее в суде против Джонни Деппа.

По словам де Кадене изданию The Daily Mail, она не могла поверить, что Эмбер Херд оказывала такое давление на Джонни Деппа. В записях, которые она услышала, актриса угрожала бросить что-то в своего бывшего мужа, а также приказывала ему молчать.

Такое поведение сильно обеспокоило Аманаду, из-за чего она отказалась быть на стороне Херд.

Я узнала факты, которые изменили мой взгляд на дело. Когда я услышала первую запись, на которой Эмбер применяет вербальное насилие по отношению к Деппу, меня это напугало. Эмбер утверждала, что запись была изменена защитой Джонни. Я надеялась, что она возьмет на себя ответственность, но этого не произошло. С тех пор мы не общались, и я поняла, что человек, которому я верила, не был со мной честен, – прокомментировала де Кадене. 

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Стоит добавить, что это не первый случай, когда Эмбер Херд теряет репутацию перед близкими ей людьми. Недавно ее дело отказались представлять четверо адвокатов – Роберта Каплан, Джон Квинн, Джули Финк и Дэвид Брук. Причиной тому назвали дорогую логистику, которая происходит в период карантина, то есть оплата актрисой всех перелетов адвокатов, проживания и прочих неудобств. Сейчас делом Херд экстренно занялся Элейн Бредехофт.

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Развод, Джонни Депп, Актриса, Эмбер Херд.

Автор:

Телеграф
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