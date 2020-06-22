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Представитель Джонни Деппа назвал показания Эмбер Херд ложными: нашелся новый свидетель

Представитель Джонни Деппа назвал показания Эмбер Херд ложными: нашелся новый свидетель
Обновлено 17:19 Сегодня Телеграф glavcom.ua
Адвокаты звезды "Пиратов Карибского моря" нашли свидетеля, который смог пролить свет на серьезные обстоятельства развода Эмбер Херд и Джонни Деппа. Консьержка актера Тринити Эспаранза предстала в суде с громким заявлением. По словам женщины, Джонни не мог нанести увечья Эмбер. Деппа не было в стране, когда на теле его экс-супруги появились следы от побоев.

Тринити сообщила, что увидела синяк на щеке Херд и следы от пальцев на шее. Это произошло совершенно случайно в одно из дежурств Эспаранзы.

"Она уронила ключи в шахту лифта. Когда она ко мне подошла, то я увидела синяки на ее шее и лейкопластырь. В это время Джонни Депп был в отъезде", - цитирует женщину Daily Mail.

Адвокат актера заявил, что это явное доказательство невиновности его клиента. Он также объяснил суду отсутствии Джонни в США: у знаменитости был двухнедельный тур за пределами страны. Представитель звезды назвал показания Херд ложными, а синяки - подставой для Деппа.

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Напомним, что 34-летняя голливудская актриса Эмбер Херд и 57-летний Джонни Депп расстались четыре года назад. Однако дело об их разводе в самом разгаре. Появились новые подробности, которые позволят актеру восстановить репутацию, разрушенную обвинениями экс-жены в домашнем насилии.

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Суд, Джонни Депп, Эмбер Херд.

Автор:

Телеграф
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